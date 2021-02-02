美股散戶抱團的WSB概念股重挫，投資者繼續聚焦美國刺激法案的最新消息。今天美股一開盤上漲300點，至11:10左右，已上揚近500點，那指上漲1.18%、標普上漲1.19%，5大科技股均上漲。台積電ADR上漲2.64%。GameStop下跌42.12%；AMC下跌40.74%。

截至台北時間2日晚間10點40分左右，道瓊指數上漲331.51點或1.10%、暫報30543.42點；那斯達克指數上漲165.15點或1.23%、暫報13568.54點；標普500指數上漲43.99點或1.17%、暫報3817.85點。

至於5大科技巨頭，蘋果上漲1.39%；Alphabet(GOOGLE)上漲2.67%；微軟上漲0.92%；Facebook上漲1.44%；亞馬遜上漲2.51%。台積電ADR上漲2.64%。GameStop下跌42.12%；AMC下跌40.74%。

舒默和裴洛西提出預算和解程序，在此程序下，預算只需國會多數票就能通過。另一方面，拜登會見了10名共和黨參議員，討論他們提出的縮減版刺激方案，共和黨參議員提出了一項6180億美元的紓困法案，不到拜登1.9兆美元紓困計畫的三分之一。

周一早些時候，共和黨內由中間派和較為保守的參議員組成的10人小組，公布了他們6180億美元刺激提議的細節。該方案的特點是減少了刺激性支票的規模，將向符合收入標準的美國人提供1000美元的支票，而非拜登提出的1400美元。

由於散戶投資者對對沖基金空頭頭寸的擠壓失去動力，GameStop股價下跌30.8%。大部分焦點已經轉移到白銀上，周一白銀大漲7.7%，創下8月份以來的最大單日漲幅。不過，白銀價格隨後暴跌，在周二歐洲開始交易時下跌了5.9%。此前，芝加哥商品交易所集團（CME Group）提高了合約的保證金，以確保在市場波動期間有足夠的抵押品覆蓋。

以做空中概股著稱的Carson Block，在遊戲驛站等股票的上漲行情中看到了似曾相識的東西。在他看來，這種拋物線走勢不太像Reddit上的散戶所為，更像對沖基金針對其他對沖基金的軋空行為。

Calvasina在研報中表示，除非通過重大的法規變更等方式將散戶拒之門外，否則我們認為，鑑於消費者手中持有那麼多的現金，散戶投資者對特定個股的興趣不會完全消失。歸根結底，儘管最近的市場波動，無疑在2021年初對多頭投資組合造成了一定的痛苦，但這對投資組合更加豐富的積極管理型經理人而言，更加有利。

(中時新聞網)