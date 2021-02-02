把身體當法器 假活佛性侵女弟子 10年騙財8.3億遭陸媒踢爆（翻攝 央視網）

大陸山東省濟南市一名男子偽裝成假活佛，在藏族僧人幫助之下改名換姓而且成功取得2張藏族身份證，在四川省4座寺廟坐床成為活佛，10年間擁有弟子3,000多人，期間涉嫌強姦猥褻數名女弟子，合共斂財1.98億元人民幣（約8.6億台幣）。濟南中級人民法院日前宣判，王某犯下邪教破壞法律實施罪、強制猥褻婦女罪等多項罪名成立，判處25年有期徒刑。

據《央視新聞》報導，嫌犯王興夫原本是濟南監獄系統公職人員，以氣功大師的名義長期在外開班授徒，無暇顧及公職，在1997年被監獄開除。由於大陸2000起年取締有害氣功，王男改以佛教居士開始傳佛。他2008年於四川省甘孜州的寺廟拜一名老僧為師，其師弟魯絨再幫助他偽造2張名為「洛桑丹真」和「降巴洛桑丹真」的藏族身份證，透過在該省多座寺廟坐床，正式由幾位大師認證活佛身份，成功從氣功大師華麗變身為「活佛」

王興夫此後開始以活佛身份斂財，警方發現他在全國共有12套住宅，並搜出大量現金、銀行卡、金條及高檔奢侈品等；又利用所得錢財投資公司，讓弟子擔任法人售賣自家佛教用品。此外，他又藉女弟子的信任，控制她們的思想及逼發毒誓，每個弟子在皈依和修行時，必須在「皈依證」、「瑜珈信息卡」上親筆寫下毒誓，如果判師叛道，甘受五雷轟頂、毒蛇咬死、窒息、被車撞死等現世報。這位假活佛進一步對女弟子灌輸「身加持」、「雙修」等歪理，每晚讓1至2名女弟子服侍，「把身體當作法器，任由他這活佛打造」。

把身體當法器 假活佛性侵女弟子 10年騙財8.3億遭陸媒踢爆（翻攝 央視網）

王興夫被依邪教破壞法律實施罪、非法經營罪、強姦罪、強制猥褻婦女罪判處有期徒刑25年，其師弟魯絨也因組織、利用邪教破壞法律實施罪獲刑6年。

(中時新聞網)