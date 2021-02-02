南市警一分局超前部署，為春節車潮準備。（警方提供／李宜杰台南傳真）

南市警一分局超前部署，為春節車潮準備。（警方提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府警察局第一分局盤點歷年來春節期間人潮易聚集地點，2日針對過年期間交通瓶頸路段及易壅塞處所，邀集多個單位舉行交通疏導工作協調會，除橫向聯繫各公部門、民間業者配合事項，做好期前溝通與整合外，屆時春節連假預計投入警力400人次、義交民力187人次，加強交通秩序整理及規畫指揮疏導勤務，讓民眾安心過好年。

警一分局2日邀集鐵路管理局高雄運務段台南站、鐵路警察局高雄分局台南分駐所、南紡購物中心、大東夜市管理處、交通義勇警察大隊第二大隊第一中隊、崇德市場管理處、崇德市場管理委員會等單位舉行交通疏導工作協調會，並祭出六大措施，減少道路壅塞情形。

首先，警力、義交精準投入於重點路段交通疏導，保持路口淨空。第二，除緊急搶修外、全面禁止道路挖掘施工，降低交通衝擊。第三，利用科技設備主動監看「交通路況電視牆」，通報「大台南智慧交通中心」機動調整號誌秒數，紓解車流。

第四，啟動交通快暢機制，即時連線警察廣播電台及地方廣播群組，提供替代道路方案。第五，交通事故優先排除，處理人員立即馳赴現場事故車輛定位及迅速排除狀況。第六，警方呼籲單純財損之交通事故，民眾可使用手機照相或錄影記錄車輛位置及碰撞點等，移置路邊，也可以達標繪功能與目的，最重要的是，可降低發生二次事故風險，且能快速紓解車流壅塞，提高道路安全與順暢。

警一分局長方國璽呼籲，春節連假外出，不疲勞駕駛、不酒駕、不超速，確實遵守交通規則，行經路口慢看停，禮讓行人優先行，行車平安過好年、交通順暢來團圓。

(中時 )