孔廟目前留存禮樂器中，最早一批是清乾隆41年知府蔣元樞所捐造，蔣元樞捐造象尊、犧尊（下排中間2件），目前仍會持續使用。（曹婷婷攝）

互動裝置演奏悠揚的釋奠音樂。（曹婷婷攝）

全台首學台南孔廟祭孔釋奠禮保存完整祭孔儀式與禮樂文物，典藏最早一批是清乾隆41年百餘件青銅器，然這批禮樂器長年暴露環境下，台南市文化資產管理處趁孔廟整修，清點造冊並增設恆溫恆溼設備，也結合數位互動裝置，讓民眾聆賞典藏245年釋奠禮樂器樂音。

台南孔廟禮樂器庫1月起重新對外開放，台南文資處指出，孔廟不只歷史悠久，是國定古蹟外，還擁有豐富有形、無形文化資產，禮樂器中，由蔣元樞捐造的太尊、青銅方鼎也登錄為台南市一般古物，而跟禮樂器息息相關的「大成至聖先師釋奠典禮」也是重要市定民俗。

過去，孔廟禮樂器放置於禮樂器庫，但陳設在一般櫃子，欠缺專業設備維護保存，0206美濃地震後，孔廟建物多處損壞展開修復大計，文資處趁著修復禮樂器庫的契機，進行文物典藏空間環境改善，增設恆溫、恆溼控制等專業設備，改以專業櫃體呈現重要典藏文物，並輔導孔廟文化基金會完成清點造冊。

配合禮樂器庫展示更新，也為了讓民眾更親近珍貴且歷史悠久的孔廟釋奠禮樂器，文資處特別策畫展覽，主軸為解析「大成至聖先師釋奠典禮」流程與精髓，亮點之一就是透過互動遊戲，可聆賞釋奠禮樂器演奏片段、了解不同樂器演奏方式，除了聽到悠揚樂音，也能一窺樂器原貌。

(中時 )