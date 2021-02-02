緬甸軍方1日發動政變並拘禁實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等高層官員，促使美國新任總統拜登發表聲明譴責並揚言祭出制裁。此事考驗拜登政府與亞洲鄰國合作的能力，分析師認為亞洲盟國不太可能加入制裁緬甸的行列。

緬甸軍方周一拘禁翁山蘇姬與多名民選官員，同時宣布國家進入為期一年的緊急狀態。拜登隨即威脅祭出制裁，並呼籲國際社會團結迫使緬甸軍方放棄奪權。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）分析師預估，英國、加拿大與澳洲等西方國家可能加入制裁緬甸軍方的行列，但美國想要新加坡、日本等區域國家跟進的難度恐怕不低，這兩個國家在緬甸的投資龐大。

在緬甸爆發軍事政變後，西方國家與聯合國等國際組織紛紛發表強烈譴責，相形之下，亞洲鄰近國家聲明使用較多外交語言。

舉例來說，新加坡與日本對於緬甸情勢表達「嚴正關切」，後者進一步表態反對「任何妨礙緬甸民主進程」的行動。泰國與柬埔寨則表示，這是緬甸國內事務、他們不便干預。

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