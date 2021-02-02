知名藝人黃鴻升去年因主動脈剝離驟世。近日台中一名身材壯碩，年僅35歲的程姓男子，因頸部持續有疼痛感，加上出現胸悶症狀，想說赴醫院掛急診「看個心安」，沒想到卻被診斷出主動脈剝離。且症狀嚴重到男子竟然還能靠自己「走進醫院」，都讓醫師震驚直呼不可思議。

根據《ettoday健康雲》報導，亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，主動脈剝離的主因為抽菸及高血壓，而程男不但有抽菸習慣，也有高血壓病史。因此一診斷出為主動脈剝離後，團隊緊急替程男進行手術，歷經10小時，終於救回一條年輕的生命。

根據統計，主動脈剝離的死亡率是以出現症狀後「1小時1％」的速率增加，而程男自3天前就出現症狀，等於死亡率高達72％，還能自行走進醫院看診，也讓劉殷佐感到不可思議。

冬天尤其是主動脈剝離的好發季節，劉殷佐提醒，患有高血壓的民眾務必要定時測量血壓、服藥，最好能保持運動習慣、維持體態，更不要抽菸，以預防致命的主動脈剝離。

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(中時新聞網)