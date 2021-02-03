美國共和黨聯邦眾議員葛林力挺前總統川普大選舞弊論等行徑，連自家人都看不下去。媒體報導，美國參議院共和黨領袖麥康奈1日批評葛林是共和黨品牌的「毒瘤」。

知名挺川女議員葛林（Marjorie Taylor Greene）擁護極右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon），並呼應川普2020總統大選遭到操縱等說法，她的言論正引發越來越多憤怒。

麥康奈（Mitch McConnell）在給「國會山莊報」（The Hill）的聲明中警告，喬治亞州新當選的女議員葛林擁抱「瘋狂謊言和陰謀論」是「共和黨的毒瘤」，共和黨在後川普時代前進路線上已存在嚴重分歧。

麥康奈說，葛林的言詞「與美國家庭面臨的挑戰，或是有關?化我們政黨實力的實質性辯論無關」。

葛林迅速回應麥康奈的說法。

她推文表示：「共和黨的真正毒瘤是軟弱共和黨人，他們只知道如何優雅地失敗。這就是我們正喪失我們國家的原因。」

(中央社)