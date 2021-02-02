安聯人壽突破疫情逆境，業務員團隊持續成長，去年底突破5000人，年增逾24％，業界人力成長最快的壽險公司，平均年齡30多歲，推動數位工具也逐漸彰顯成效；安聯人壽總經理林順才表示，為深耕台灣，仍會持續擴大業務規模，2025年挑戰1萬人業務大軍。

林順才進一步指出，安聯人壽以2015年訂為組織發展增員年，立下每年人力淨成長20％、2020年5,000名業務大軍的目標，去年底無畏疫情的逆境，順利達成增員目標，5年來人力大幅成長2.8倍。

展望新的一年，林順才認為，「今年會比去年好一些」，隨疫苗的研發與進展，推估今年夏天疫情會舒緩，但受到市場低利率環境，以及商品改革延續，今年保險業經營仍具挑戰。

安聯人壽業務長劉育群表示，除透過創新管道招募人才，也積極發展新人培育之留才計畫，以全力發展業務菁英團隊，朝組織快速成長、挑戰業務人數淨成長20％之年度目標邁進。

劉育群表示，5000名業務大軍中，2000名為雇傭制，其他3000名選擇承攬制，承攬制的業務員多為斜槓族，有的自己經營小本生意，有的開Uber，甚至還有音樂老師，這些斜槓族善用數位工具，在有限的時間內做很多事情，有的業務表現比雇傭制還要突出。

(中時 )