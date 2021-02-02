位於台南市安定區的無患子故事館，將推出八大主題活動。（李宜杰攝）

位於台南市安定區的無患子故事館，將推出八大主題活動。（李宜杰攝）

位於台南市安定區的無患子故事館，將推出八大主題活動。（李宜杰攝）

位於台南市安定區的無患子故事館，將推出八大主題活動。（李宜杰攝）

台南市長黃偉哲（右）2日參觀無患子故事館。（李宜杰攝）

為迎接春節到來，位於台南市安定區的無患子故事館，推出八大主題活動，包括日本動漫公仔、迴力車、紀念套幣、古錢幣的展示及古童玩、拇指琴等遊戲體驗，還有無患子手鍊DIY等，豐富多元的展覽及體驗活動，值得全家大小一起來走春。

台南市長黃偉哲2日參加無患子新春活動宣傳，與小朋友一起玩古早的童玩，並參觀館內展示的日本動漫公仔。他說，無患子公司能在新春期間，舉辦健康、安全又防疫兼顧的熱鬧活動，讓民眾開心過新年，值得肯定，尤其公司的產品兼具環保，又能帶動地方發展，讓人感佩。

無患子生技公司負責人王高榮說，雖然體驗活動都在室外，室內展覽則有管制人流，但活動期間仍會要求戴口罩、且雙手噴酒精，才能進入活動場域，希望前來無患子故事館的遊客，能遵守工作人員的導引，大家一起配合防疫，才能健康快樂過新年。

王高榮表示，過年推出的八大主題活動，有深入了解無患子的故事，透過館內圖文並茂的解說與實物的展示，讓大家認識無患子的植物泡泡。另外，今年首次展示珍藏的日本動漫公仔，有海賊王、鬼滅之刃、美少女等公仔，更有破萬台的日本迴力車、蒸汽火車及軌道車的展示，加上收藏多年的紀念套幣，包括台灣20幾年來的生肖套幣、美國建國200年紀念套幣等。

特別的是，今年還打造了號稱世界最少的錢幣：「永隆通寶背閩月」錢幣贋品的展出，值得大家一探究竟。

王高榮說，新春期間，也準備了滾鐵圈、罐頭獨輪車等古童玩讓大家遊玩，回味阿公、阿嬤年代的玩具，加上「魯班榫」的益智遊戲、拇指琴的彈奏體驗與無患子手鍊的DIY等，保證讓大家回味無窮。

(中時 )