新冠肺炎疫情持續肆虐全球，已造成1億人確診，2百多萬人病歿，而台灣迄今仍未取得疫苗，中央疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，疫苗採購與國際談判較有關，可能與我方談判技術不好有關。民進黨立委王定宇護航竟稱台灣不急於取得疫苗，對此，宅神朱學恒痛批，綠營側翼也跟著瞎起鬨、奇怪理由一籮筐，真的是「愚蠢」。

連勝文1月31日提及，相較以色列接近接種完成，鄰國新加坡開始施打，台灣民眾打疫苗的進度卻還是零，他對於陳時中稱台灣無法取得疫苗是因為大國囤積疫苗，這或許是部份事實，但聽起來更像是藉口，是為了遮掩民進黨在防疫方面，因意識形態及沉迷於大內宣所生之戰略上重大失策。

民進黨立委王定宇。（圖/本報系資料照）

對於藍營說法，王定宇反擊「攻擊疫苗的就是特定媒體、藍營政治人物、紅統媒體人」，讓宅神朱學恒非常傻眼，2日透過臉書直播回嗆，陸續提供疫苗爆料的民進黨籍的吳子嘉董事長，既不是特定媒體、也不是藍營政治人物，難道吳子嘉是紅統媒體人？既然吳董事長這麼厲害，國安會秘書長顧立雄為何不快點抓他？難不成台灣人打個噴嚏、本土疫苗開發不出來，都要算大陸的？

讓朱學恒更傻眼的是，近日綠營側翼開始擦脂抹粉流傳2說法，第一，是開始講說「現在新冠肺炎的疫苗根本沒有調整好，我們沒有必要去當白老鼠」。朱學恒說，這說法最棒的地方就是把全世界在打疫苗的先進國家通通老鼠化，就台灣最棒不屑當白老鼠，不屑用疫苗!其他先進國家的科學家、防疫專家通通沒有台灣這些1450側翼厲害。明年《諾貝爾白老鼠獎》一定要給這些1450了。

宅神並提到，至1日為止，以色列接種疫苗的進展已經達到57.65%、阿拉伯聯合大公國也提升至34.73%、台灣最大盟國美國的接種比例是9.73%。

結果台灣的「綠側翼」在呼籲大家「不要先打疫苗」？這反智不反智，荒謬不荒謬？全球的公衛專家跟國家採購團，拚了命的在買疫苗，就台灣在「反向宣傳」疫苗不安全，這平行世界是不是太恐怖了？

第二個說法，是1450喊「台灣好棒棒，疫情有控制」，所以國人要有大愛，不可以跟其他國家搶，搶了簡直自私沒道德、太可惡。讓宅神不禁驚呼：「媽呀！我看了頭都歪了」，他認為，這些綠營1450先是反智勒索，然後是道德勒索，因為台灣人道德高標「Taiwan can help」，所以不能去搶那些疫情嚴重國家的防疫資源，難道這是哪種邪教嗎？愚蠢。

請叫我小小預言家!綠營側翼果然開始說沒必要先打疫苗，果然開始說西方疫苗也是緊急使用，所以我們不急了，你看是不是! YT直播連結: https://youtu.be/sCLBz2rKX7k 請叫我小小預言家!綠營側翼果然開始說沒必要先打疫苗，果然開始說西方疫苗也是緊急使用，所以我們不急了，你看是不是! 王定宇都說啦，攻擊疫苗的就是【特定媒體、藍營政治人物、紅統媒體人】，啊可是一直提供疫苗爆料的民進黨籍的吳子嘉董事長既不是特定媒體，也不是藍營政治人物，那吳子嘉就是紅統媒體人囉?這麼恐怖，一個紅統媒體人民進黨竟然開除不了他，也無法拿國安法對付他，吳子嘉是不是太厲害了?顧立雄還不趕快出兵抓他! 好啦，好啦，我知道這一切都是中共的陰謀，所以大家買不到疫苗都是中共害的，我昨天打噴嚏也是中共害的，台灣本土疫苗開發不出來也是中共害的，本來跟BNT談好的疫苗飛了也是中共害的，今天有個九採陰的人是不是也是中共害的? 好啦，為了安撫沒有疫苗的台灣民眾，給側翼有理由可以作圖，現在還有兩個更腦洞的說法出來了。第一是開始講說現在新冠肺炎的疫苗根本沒有調整好，我們沒有必要去當白老鼠。這說法最棒的地方就是把全世界在打疫苗的先進國家通通老鼠化，就你台灣最棒不屑當白老鼠，不屑用疫苗!其他先進國家的科學家、防疫專家通通沒有你台灣側翼厲害，啊明年諾貝爾白老鼠獎一定要給你了啊!那是不是要做一張全球皆鼠，唯我獨人的圖了呢?2月1日以色列的接種疫苗的進展已經達到57.65%了，阿拉伯聯合大公國已經到了34.73%、美國的接種比例是9.73%，結果台灣的側翼在呼籲大家不要先打疫苗?這反智不反智，荒謬不荒謬?全球的公衛專家跟國家採購團拚了命的在買疫苗，就台灣在反向宣傳疫苗不安全，這平行世界是不是太恐怖了點? 第二個說法是我們台灣好棒棒，疫情有控制，所以我們要有大愛，我們不可以跟其他國家搶，太不慈悲了，簡直自私沒道德!太可惡了!媽呀我看了頭都歪了，先是反智勒索，然後是道德勒索，因為台灣人道德高標Taiwan can help所以我們不能去搶那些疫情嚴重國家的防疫資源，媽呀這是甚麼邪教嗎?台灣有這種邪教將來是不是我每天吃飯都要顧慮世界上有人吃不飽因而導致我餓死?那不然這樣講的人在世界上還有嚴重疫情的國家存在之前，你都不要打疫苗了，好不好啊?出來喊個聲嘛! 愚蠢! 【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb 【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/ (補上一堆新貨到啦) 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年2月2日 星期二

(中時新聞網)