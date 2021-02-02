SpaceX的測試型「星艦」巨型火箭SN9，獲准在美東時間2月2日星期二發射，雖然在此之前，美國聯邦航空管理會(FAA)告知SpaceX必須補正發射文件，引起馬斯克( Elon Musk)一些抱怨，不過在完成補正程序後，已得到FAA的同意發射。有意思的是，另一枚測試火箭SN10也矗立在旁，顯得特別壯觀。

SpaceX的SN9巨型火箭即將試射。(圖/NASA)

NASA太空飛行(NASA Spaceflight)報導，SN9火箭原本預計在1月25日發射，結果遇沒有被准許，原因是德州發射場的風過大，延遲到1月28日進行，但是FAA仍然沒有許可，馬斯克對此不高興，還在自己的推特上抱怨。有人說，馬斯克的抱怨有用，所以FAA在2天後同意了發射許可。但是一般認為，FAA是專業機關，不太可能被推文和媒體報導所左右。

NASA太空飛行的直播已經開始，但是確切發射時間還不清楚，只知道會在白天進行，上午9點至下午6點都有可能嘗試發射。

Starships SN9 and SN10 at SpaceX’s South Texas launch site, as seen from the air. @NASASpaceflight pic.twitter.com/0ENErjFaIb — Jack Beyer (@thejackbeyer) January 30, 2021

SN9的發射距離大約為10公里，至少與上一次SN8的飛行差不多，不過SN8著陸失敗，因此SN9的最大目標必然是在著陸點上平穩著陸。

LIVE: Starship SN9 Flight Test

SN10立在旁邊，它還沒有安裝燃料，會在這周日開始進行進行低溫液氮測試，它的發射目標還不清楚。

(中時新聞網)