資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，他更透露不排除參選2022和2024大選引爆政壇議論。對此，前立委沈富雄和他的助理討論，趙少康2024年參選總統的希望有多少，他的助理回答近乎於零，這讓沈富雄十分驚訝，並透露癥結點所在，而趙少康也坦言，兩岸問題確實十分敏感。

沈富雄2日在政論節目《少康戰情室》中表示，對於趙少康重返藍營，民進黨看起來不太緊張，可能是心理在意，但要故做鎮定，不把趙少康當一回事。而對於趙少康可能讓國民黨新黨化，以及年輕人不認同趙等言論，沈富雄則直言都是胡說八道。

沈富雄指出，前綠委林正杰所困擾的，和他天在節目中問趙少康的事情一樣，「你說的亡國是甚麼意思？」並指林正杰嗅不到趙有統的成分，但沈富雄也說，不用太在意林正杰的看法，因為他在台灣已經邊緣化了，趙少康則回答，「縱使如此，他還是代表一點點民意，代表一點點主張」。

沈富雄透露，早上曾問自己的助理，「你覺得老趙當總統的希望有多少」，他說近乎於零，這讓沈富雄十分驚訝，因為沈富雄認為「10裡面起碼有7」，至於理由為何？沈富雄的助理則指出，綠營和中間選民認為，趙少康「親中、不愛台、偏統」。

不過，沈富雄認為，他們不像自己這樣近距離寬查趙少康，並指趙少康現在一直講，其實效果有限，「他們對你的焦慮，跟林正杰對你的焦慮剛好相反」，至於應該如何處理，沈富雄則說，「很簡單，是他們這一塊人多？還是林正杰那一塊人多？討好這邊得罪了他，討好林這杰得罪這邊，在這個取捨之間」。

對於林正杰的說法，沈富雄分析，今天台灣普遍拒統來自於三個共識，分別是蔣家父子、民進黨多年的努力、和中共本身的作為，不完全是民進黨塑造的，「這非常明顯，怎麼會是假民意？」並指林所言只有一點點道理。

接著，沈富雄對趙少康說，「林正杰看得遠，並把他的願望射出去，則是現在要選，面對目前的民意，你的是近，而且務實，而且展現目前台灣的普遍民意，我覺得差別在這裡，你同不同意我看法？」而趙少康則表示，「同意，真的是這樣，兩岸問題很敏感，大家怎麼講我沒關係，我根本不在乎，只要討論我就好」。

(中時新聞網)