科技界的億萬富豪、電動車大廠特斯拉執行長馬斯克今天表示，他將暫時告別推特「一陣子」。他近來在推特上發文引發股市狂熱，導致多家公司股價飆升。

特斯拉（Tesla）的股價在過去1年飆漲9倍，馬斯克（Elon Musk）的財富估計達到1850億美元（約新台幣5兆1766億元），上個月他取代亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）成為世界首富。

馬斯克沒有說明他做此決定的原因，僅發文告訴追蹤他的4450萬粉絲說：「暫離推特一陣子。」

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克上週曾發推文表示，他支持在美國社群網站Reddit協調購買電玩零售商GameStop股票的散戶，這家連鎖零售商的股價因而暴漲680%。

另據財經媒體CNBC報導，數小時後，他又發了一篇推文說看好零售網站Etsy，這家公司股價隨即勁揚8%。

而上月29日，當他在推特帳號加上主題標籤「#比特幣」（#bitcoin），這種加密貨幣的價格一度飆升了約20%。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1100202

(中央社)