網友發文爆料，「朋友吃燒臘便當，吃到菸頭」。(摘自爆怨公社)

購買外食真的要小心，除了考慮價位外，店家的環境衛生也很重要。近日一位網友爆料，朋友到快餐店購買燒臘便當，卻吃到一個奇怪口感的東西，仔細一看，發現竟是抽完的菸頭。雖然店家願意重做一份便當，但怎樣都無法彌補當事人心中的陰影。

一名網友在臉書「爆怨公社」上發文說，「朋友吃燒臘便當，吃到菸頭」。她表示，便當買來後，一開始都沒發現異狀，直到吃了幾口後，才發現吃到菸頭。

經反應後，店家願意重新做一份便當賠償，但由於食慾早被破壞，後來決定要求退錢。原PO表示，「菸頭混在粉絲裡面一起炒。」坦言不管怎樣補償，都彌補不了吃到菸頭瞬間的陰影。

照片一曝光，網友嚇壞直呼，「這個比看到菜蟲還誇張幾百倍」、「超噁心……」、「想吐，這家直接黑單」、「超噁心欸，還是抽過的。現在疫情這樣你之後要注意身體狀況」、「廚師叼著菸炒菜？如果沒菸頭的話，多少菸灰掉到菜裡？」、「檢舉了，太誇張」。

不少網友都認為便當出現菸頭真的太過誇張，希望原PO能公布店家名稱，不要讓其他人受害。知情網友指出，這間店已經不是第一次吃到菸頭了，「吃過兩次。兩次都菸頭」，評價爛到笑。

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(中時新聞網)