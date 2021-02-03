中廣董事長趙少康宣布重返國民黨，有意參選黨主席。國民黨前副祕書長蔡正元表示，趙回來當然很好，無論回來吵架或吃苦，此時的國民黨都該熱烈歡迎；但回來總該說點好聽話，至少該說「困難時期願與黨一起共渡難關」，不料趙一回來就說要選黨主席，還拉韓國瑜下來，恐怕對韓趙都傷，也會被當作笑話，他堅決反對趙一回來就要當黨主席。

曾任五屆國民黨中常委、現任中評委的蔡正元舉五大理由：第一，趙說韓國瑜向黨主席江啟臣建議給趙當中評委，取得參選黨主席的資格，但去年12月孫文學校總校長張亞中想選黨主席，曾找前主席洪秀柱建議江可否給張中評委資格，江以「程序已完成」打回票，現在趙找韓來講怎麼可以？江若同意趙就沒道理，這明擺找江麻煩。

第二，2017年洪秀柱當黨主席，與中常會為人頭黨員鬧得不可開交，後來有黨員向法院提告，法院裁定中常會的決議無效。黨員資格認定最鬆散，有人提告都會出問題，何況中評委在主席聘任後，必須由「全代會通過或追認」，因此就算趙獲聘中評委，卻未獲9月的全代會通過或追認就要參選黨主席，一旦有人提告，會不出問題？

第三，2019年前主席吳敦義技術性讓鴻海董事長郭台銘以「榮譽黨員」參與2020總統初選，引發軒然大波，如今可再為趙重蹈覆轍？

第四，趙少康雖曾是黨員，但無論當年離開的理由多充分，大家心理總有疙瘩，現在一回來就要選黨主席，「把國民黨當什麼？」

第五，外界認為深藍黨員會投給趙，但他認為黨內深藍族群主要是黃復興黨部的人，未必喜歡趙，「國民黨員難道會投給一個新黨的人來當黨主席？」

蔡正元也指出，韓國瑜當然可以選黨主席，但捲入趙少康之事，韓也別想選了，因為韓粉與國民黨支持者很明顯是兩個不同族群，去年外傳的「10萬韓粉加入國民黨」也沒發生。

(中時 )