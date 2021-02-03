媒體人趙少康將回復國民黨籍，並有意參選黨主席，還透露前高雄市長韓國瑜拜託她出來選黨主席，惟因黨章規定入黨1年才能選黨主席，目前仍待國民黨中央做最後決定。但據媒體報導，韓國瑜從去年9月起後曾三度北上拜會趙少康，韓並告訴趙，他分析國民黨未來路線後發現，只有三條路可選擇。

前高雄市長韓國瑜。(圖/本報資料照)

據《上報》2日引述親韓人士說法指出，韓國瑜過去幾個月時間，曾3度北上「三顧茅廬」請趙少康出馬選國民黨主席，該知情人士表示，韓曾向友人透露，他認為國民黨未來只有「三條路線」可走。第一，是力挺既有的「九二共識路線」。第二，為不管不顧大陸對岸，只管台澎金馬本土的「于北辰路線」，第三，則是徹底「去中國化」，將國民黨改頭換面台灣化的「林為洲路線」。

至於為何會請趙少康，韓國瑜的盤算為何？《上報》報導亦指出，因趙過往以「中華民國派」自居，和韓多個理念相近，也具備高知名度和實力，出來帶領國民黨的確能對抗民進黨。

國民黨主席江啟臣。(圖/本報資料照)

對於黨籍卡關，趙少康2日在他主持的《Yahoo TV》網路節目《鄉民來衝康》上表示，過往沒有擁有黨權滿一年資格限制，是去年補選才新增的規定之外，更大膽研判，去年新增這樣的限制是有人意在阻止郭台銘參選黨主席。

趙少康解釋，2019年國民黨中央弄了半天後，郭台銘的黨籍問題搞定，可以參與國民黨總統候選人黨內初選，但等到一年後的黨主席選舉，中評委資格簡單，隨時可以聘任，卻新增了一個黨權滿一年的限制把他卡住。如今國民黨有些人對他參與黨主席選舉一事宣稱說「不能因人設事」？

趙少康質疑，反對者才因人設事，而且去年不是正常選舉，只是補選，補選的規範怎麼能超越一般選舉？他沒有要國民黨破壞規定或因人設事，過去黨主席選舉資格限制都只是曾任中央委員或中評委。

此外，對於國民黨立委林為洲說趙此舉是「為難江啟臣」。趙少康則回，沒有什麼為難，「他跟江啟臣本來就一派的」，強調不會只是出來鬧一下、一個旋風就走了，既然出來了就拚到底，當不當黨主席是一回事，還有很多選舉，不只有黨主席，未來2022、2024有很多選舉。

對於趙少康要選黨主席，「趙韓結盟」是否逼宮黨主席江啟臣？前總統馬英九同日也表態，「我想沒有吧！」。

(中時新聞網)