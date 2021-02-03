美國股市2周多來散戶發動軋空攻勢、割機構韭菜，其中最大插曲應是上周四(1月28日)由於Robinhood在內多家網路平台限制主要軋空標的GameStop交易，導致GameStop當天收盤暴跌逾44%，《FT中文網》專欄作家李軍認為，由Robinhood倒向機構投資者，就可看出散戶獲得的免費交易服務，實際上都已被暗中標價，免費的才是最貴的。

Robinhood是美國目前最炙手可熱的證券交易應用程式，標榜完全無手續費與友好的用戶體驗，已有超過1300萬註冊用戶。取名引用英國中世紀劫富濟貧的俠盜羅賓漢典故，但這次卻顯示，實際上被劫的是相對貧窮的散戶。

李軍表示，這類平台號稱免費，雖是真的，但其商業模式卻有許多細節，由於透過高頻交易商間接交易，和交易所直接交易所獲得的最佳成交價格會有落差，免費券商主要的獲利來源就是提供大量交易單給高頻交易商，高頻交易商用價差套利後，再分成給免費券商。

這種業務模式迫使SEC(美國證券交易委員會)2018年修法要求證券服務機構強制披露訂單交易管道。李軍分析Robinhood所披露資訊，指其訂單都是以非直接方式完成，最終搓合是委由5家做市商(不論做空或做多)，因此Robinhood最大衣食父母並非散戶，而是做市商，貢獻超過1/3，因此當機構與散戶衝突，被出賣的當然是散戶。

據統計，去年上半年Robinhood因此獲得2.71億美元收入，這些就是藏在其免費服務後的利益，形同每個「免費」交易的散戶，不知不覺中都繳納「隱形交易稅」。由於Robinhood主要收入和交易量相關，因此會透過各種手段刺激散戶頻繁交易。麻薩諸塞州監管機關對Robinhood提告起訴書指出，甚至有加入平台前從未有投資經驗者6個月內完成超過1.2萬筆交易。

SEC指控Robinhood未充分披露與高頻交易商合作細節，雖已以6500萬美元代價達成和解，其未盡最大努力替散戶爭取最佳成交價，也未將交易實情讓客戶知道，都在GameStop之亂中再次暴露。SEC估算，2015至18年間，Robinhood上的散戶投資者因為價差損失至少達3410萬美元。

李軍指出，就像電子遊戲界俗語，如果你玩一個遊戲而不用付費，就是遊戲體驗的一部份，相當於付費玩家的免費陪玩者，付費玩家透過買道具獲得不公平優勢，並由打敗免費玩家來獲得最佳體驗。網際網路世界也是同樣原理運行，例如谷歌(Google)提供各種免費服務，但用戶同樣免費提供了關鍵字、流量、位置和支付訊息，讓谷歌以這些基礎建立起全球數字行銷王國。

「這次在散戶逼空機構的過程中Robinhood悍然關閉相關證券的購買功能，讓散戶投資者真正意識到了免費服務背後的代價。」李軍寫到，「任何免費的服務都是有代價的，只是代價你不知道而已。如果你有一天真的認識到了這個代價，你會發現免費的服務往往才是最貴的。」

(中時新聞網)