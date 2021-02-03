攝影棚出現了帥氣的爵士鼓，還伴隨著一陣陣鼓聲，拿著鼓棒打鼓的正是百萬人氣藝人羅小白，看她俐落打鼓的模樣，很難想像她已經懷孕七個月了。

回想起得知懷孕當下的心情，羅小白說自己看到很多的問號在心裡，直到孕肚反應，才覺得「完了，要開始預備！」

期待寶寶到來 照顧愛犬當練習

「很期待寶寶來了之後，家裡會變得歡樂，期待有孩子的變化，可是又會很害怕，因為怕自己做不好，心情也很複雜，但還是期待居多。」提到最想和孩子一起做什麼？羅小白說：「全家人一起組團！感覺很有趣，因為我跟老公都是玩音樂，全家人一起做喜歡的事，感覺很棒！」

殷殷期盼孩子的到來，都不擔心育兒的辛苦嗎？對此羅小白並不擔心，「因為小朋友還沒來，所以就覺得那都沒什麼。睡不飽？我覺得自己還算年輕，熬夜對我來說稀鬆平常，還沒有真的經歷到睡不飽是怎樣的情形。」羅小白提到，家裡的狗狗也會在早上五、六點肚子餓，把人叫起來，她笑說「我覺得也滿像小朋友，狗狗有給我帶小朋友的前期操練。」

後期專心待產 技癢轉化成進修

「其實待產真的滿無聊的，在家一整天，第二天就受不了跑出去了」羅小白會到老公的樂器行幫忙，「本來想說要專心待產，不要太常打鼓，因為寶寶聽得到了，怕打鼓聲音太大，寶寶會嚇到。」但看到學生打鼓，想打鼓的心不停慫恿她「有種我不行了，好想打鼓啊～」所以偶爾她會在學生換教室時，偷溜進去打個五分鐘、十分鐘。

「以前打鼓可以打得很激烈，而且需要一直練新的東西，練習時數很長，幾乎有時間就練。」她坦言懷孕「四、五個月之後好像在踏大鼓的右腳有東西卡在那裡，用的力量也開始變少」，體力上不能持續太久，加上久坐的不適感，現在羅小白不能像往日一樣奮力打鼓，「但我會看很多打鼓的影片，去看別人怎麼打或是聽聽別人的音樂。」她認為反而多了時間進修，而且對自己也是放鬆跟享受。

孕吐到厭世後 享受胎動的樂趣

懷孕除了不能打鼓，初期的孕吐還讓羅小白吐到瘦，「那真的是你沒有辦法控制的，有時候你吃了什麼，過半個小時就想吐」因為前三個月不能講的習俗，初期照常工作的羅小白「在錄影的過程當中，你不能停，有時候快吐出來，你要把它吞回去，一喊卡就衝去廁所。」但羅小白坦言她吐得安心，因為醫師說這代表寶寶在肚子裡有健康的成長，她笑說自己很標準照著SOP到第四個月就不再吐了，「開始不會吐的時候，會覺得我前面吐這麼慘，現在不吐是不是有問題，還是寶寶真的沒有在動，反而焦慮。」

後來透過胎動開始感覺到寶寶存在，羅小白就不再緊張了「感覺有點像是腸胃蠕動，因為我胃沒有那麼好，所以一開始不太能分辨。會覺得是肚子餓或是想拉肚子嗎？還是胎動？不過如果寶寶踢得很用力，肚子就會像異形一樣，看到形狀就知道是真的胎動。」

音樂素養 從胎教開始培養

關於胎教這件事，羅小白說......

本文作者:許宜津

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年2月號)

【嬰兒與母親】2021年2月號

(中時新聞網)