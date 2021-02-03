想在寶寶出生後請育嬰假，卻不知道什麼時機申請才恰當？這篇懶人包幫你整理14個關於育嬰假、育嬰津貼的常見問題。做好筆記就能安心放假！

育嬰假常見問題Q&A

1.產假跟育嬰假可以同時申請嗎？

不行。因為育嬰假的申請文件必須提供子女出生的年、月、日，要等到孩子出生以後才能申請。而且，由於產假期間會照常發薪水，而只要有薪資收入就無法申請育嬰津貼，所以如果要請領育嬰津貼，要避免讓產假與育嬰假重疊。

2.夫妻可以同時請育嬰假嗎？

除非同時養育兩個以上3歲以下的小孩，否則夫妻不能同時請育嬰假。

3.未婚或單親可以請育嬰假嗎？

可以。《性別工作平等法》所稱的「子女」除了婚生子女，非婚生子女及養子女也算在內。只要出具文件證明目前為單獨養育小孩，且具扶養事實，一樣可以請育嬰假。未婚女性應出具身分證，單親女性應出具戶口名簿正本或影本。

4.約聘或派遣人員可以請育嬰假嗎？

可以。但實務上會面臨許多困難。舉例來說，工作合約為一年期，想請一年的育嬰假，可能會被雇主以「無法勝任工作」為由刁難或被要求離職。

婦女新知基金會秘書長周于萱表示，職場女性雖然受到《性別工作平等法》的保障，但身為約聘及派遣員工，很多工作權益仍然是「看得到、吃不到」。申請育嬰假時若被雇主惡意刁難，可向地方縣市政府勞動局申訴。

5.如果請假前都有按時出勤，能否拿到當月的全勤獎金？

可以。全勤獎金主要是看工作期間的出勤表現。但要注意，有些公司的假單系統是以「全年度」為預設值，沒有將育嬰假納入變數。請假前最好向人資部門確認獎金計算方式，確保自身權益。

6.請假期間可以繼續保勞保、就業保險嗎？

可以。只要不主動退保，請假期間一樣可以享有保障。這段時間繳納的保費一樣是2成（原由投保單位負擔之70%保費，育嬰假期間將改由政府負擔），繳納期限可申請遞延3年。如未申請遞延，勞保局將按月寄發繳款通知單。

7.請假期間意外生病受傷，能否請領傷病給付？

要看請領哪一種傷病給付。如果是「一般傷病給付」，可以請領。但前提是不能申請育嬰津貼。因為社會保險有「不能重複給付」的限制。一旦申請育嬰津貼，就不能申請其他保險給付。如果是「勞保傷病給付」，不能請領。因為勞保傷病給付的申請前提是「在工作期間受傷」。請假期間沒有工作，自然無法請領。

8.可以提前或延後復職嗎？

可以。無論是要提前或延後復職，都可以直接告知公司。但要記得如果育嬰津貼還沒領完，要主動通知勞保局停止給付。

9.如何申請復職？需要提前申請嗎？

育嬰假結束前兩個月即可向公司申請復職。申請文件與……

本文作者:戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年2月號)

【嬰兒與母親】2021年2月號

(中時新聞網)