你是不是也蒐尋過這些關鍵字：「孩子多大自己睡、訓練小朋友獨自睡覺、如何讓嬰兒睡過夜、哄睡寶寶、小孩不睡覺…」，可見如何讓寶寶自己乖乖睡覺，是很多爸媽想知道的問題。如何訓練寶寶在「不搖不抱的情況下」自己睡覺，重點一定要堅持做到3件事。

孩子多大自己睡？

●分床

臺北市立聯合醫院仁愛院區小兒科張詠森主任強調：「新生兒必須有自己的嬰兒床。」無論是跟大人或其他手足同床，都可能會不慎壓到寶寶，或是因棉被較大，可能蓋住寶寶的口鼻而窒息。

6個月的寶寶因為會翻身，睡眠窒息事故發生率相較之下會減少，但也並非絕對，而且自己一個人睡覺的睡眠品質會比較好。兒科醫學會也建議：「小孩與父母同房不同床。」無論年紀多大，都要讓小孩自己一個人睡一張床。

●分房

分房則不一定，因人而異。不過張詠森主任在臨床上的觀察是：「寶寶可以自己入睡時，會是比較好的分房時機。」

至於「新生兒可以與父母分房睡嗎？」其實未嘗不可，如果要與寶寶分房睡，建議有監視器與對講機，讓爸媽仍可觀察及聽到寶寶的情形。此外，和寶寶分房睡以前，爸媽可盡早先跟寶寶說：「等你長大後，就可以有自己的房間」，讓寶寶覺得「有自己的房間」是一件好事，讓他有所期待；實際要分房睡時，也可以讓寶寶自己選擇寢具的花樣。

做到這3件事，讓小孩乖乖自己睡

寶寶要哄睡嗎？其實不一定。建議先從「建立睡前儀式」開始：

1.睡前儀式，宜簡單、固定

睡前有固定步驟，讓寶寶的心情放鬆。建議有3、4個步驟，總共時間不要超過半小時，而且「都是固定的步驟與順序」，不要輕易更動，不能讓寶寶玩得很興奮。每天都在完成這幾個固定的步驟以後就睡覺，寶寶習慣了以後，睡前儀式完成，寶寶自己就會想睡覺。

舉例來說，這3、4個步驟可以是：洗澡→唱一首兒歌→給新生兒看黑白圖卡或親子共讀。說故事不用很長也不一定要講完，每天都講同一個故事也可以，重點在於固定的步驟。建議爸媽先預告：「講完這個故事，就要睡覺囉！」

假如要把喝奶當成睡前儀式的步驟之一也可以，但要列入睡前儀式的第一個步驟，後面再接清潔口腔，以免寶寶奶睡後沒清潔口腔容易蛀牙。

2.入睡時的睡眠情境要維持整晚

如果寶寶突然醒來時，發現「現在的情境」與「入睡時」不同，例如：入睡時是喝著奶睡著的、或是媽咪抱著睡著的，半夜醒來卻發現變成自己一個人獨自睡覺，寶寶可能會嚇哭：「怎麼跟剛才不一樣了？」然後就可能完全驚醒，除非要回到之前餵奶或抱抱的情境才會睡著。這就可以解答為什麼很多爸媽常常抱怨：「已經抱著寶寶哄睡很久，好不容易睡著，一放下卻又醒了」，主要就是……

本文作者:湯佳珮

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年2月號)

【嬰兒與母親】2021年2月號

(中時新聞網)