【回憶殺】千禧年是台灣國語樂壇盛世的開端，像是周杰倫、孫燕姿、梁靜茹、蕭亞軒、張惠妹、蔡依林等人都在當年大放異彩，直到21年後的現在仍屹立不搖，但也有一些當紅歌手忽然消失，例如新加坡創作歌手黃義達，2005年以《那女孩對我說》爆紅，因感情、事業不順加上心理因素淡出歌壇。

黃義達15、16歲開始玩音樂，出道前曾幫彭佳慧寫過歌《一九九幾的他》，加入新力唱片便來到台灣發展，2004年推出首張專輯《無法定義》，中性斯文的外表藏著無限爆發力，反差感震撼當年歌壇，隔年就入圍金曲最佳國語演唱新人獎，同年他再創作專輯《專屬密碼》，第二波主打歌《那女孩對我說》紅遍大街小巷，成為KTV熱門的點播歌曲，歌詞中「那女孩對我說，說我保護她的夢，說這個世界，對她這樣的不多…」唱盡不少男人談戀愛的心聲，直到16年後的現在，傳唱度居高不下，甚至被蕭敬騰、胡彥斌、梁文音等人翻唱。

黃義達以《那女孩對我說》一曲走紅。（圖／中時資料照）

2005年5月28日高雄金曲獎星光大道，左起林俊傑、戴佩妮、黃義達。（圖／中時資料照）

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除了發行新專輯，黃義達的音樂觸角延伸到電影，曾替導演李安的電影《色戒》創作日本區主題曲《夜想曲》，也有拍過戲劇《星光大道》（愛的進行式），與林心如、陳小春等合作。

不過，黃義達2009年發行《寫給自己的歌》，便與索尼唱片合約到期，歷經事業、感情的不順遂，他被憂鬱症纏身2年多，悄悄到泰國清邁剃度當和尚，過著與世隔絕的日子，由於簽證關係，只短暫出家14天，但每天規律、平靜、祥和的生活，讓他更懂得惜福，原本蒙上陰影的身心靈也開朗不少。

重返紅塵後，黃義達越來越少出現在螢光幕前，鮮少聽到消息，微博幾乎沒再更新，讓不少歌迷相當懷念，直到今年元旦，他終於發文祝賀大家：「2021快樂」令歌迷又驚又喜，火速留言：「失蹤人口，新年快樂，注意身體，快點出歌吧」、「你出現啦」等，期盼有天黃義達能再回到舞台上。

黃義達今年初祝福大家快樂。（圖／微博@黃義達）

(中時新聞網)