新冠肺炎席捲全球一年，不過世界上還有人不知道這個病毒已經在世界各地奪走超過200萬條人命。英國媒體報導，一名19歲男孩去年3月初出車禍後昏迷近11個月，最近醒來後對新冠肺炎疫情進展毫無所悉，他住院治療期間甚至中鏢2次，現在家人正在煩惱要怎麼向他解釋新冠大流行及封城等狀況。

Teen who has been in a coma for 11 months wakes up with no knowledge of Covid pandemic - despite catching virus twice https://t.co/nrCwrHZdwh — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) February 1, 2021

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）報導，19歲英國男子夫拉維爾（Joseph Flavill）2020年3月1日走在路上時被車撞，他的頭部嚴重受創，被送進醫院治療後昏迷了11個月，夫拉維爾出車禍時正好是英國因為新冠疫情於3月23日實施第一次封城前三周。

夫拉維爾近期終於甦醒，不過報導指出他對於新冠疫情大流行的狀況毫無記憶，住院治療期間他甚至2度得了新冠肺炎，一次是在昏迷期間，一次是在醒來後，不過後來都順利康復。

他的阿姨莎莉（Sally Flavill-Smith）指出，夫拉維爾清醒、睜開眼睛後，對任何事幾乎都沒有反應，不過過去幾周來他的狀況已經有很大進步，試圖要眨眼、微笑，甚至是抬起四肢。

礙於防疫守則，除了母親外，家人都無法親自到醫院陪伴夫拉維爾，只能透過手機視訊。

莎莉說，家族並不清楚夫拉維爾對整個新冠疫情了解多少，因為他是在第一次封城前就出車禍，「他就像睡過了整個疫情一樣。」

她說家族現在正在傷腦筋，不知道要如何向夫拉維爾說明整件事，「你要怎麼向一個曾經昏迷的人說明疫情大流行？」

「腦部受創是非常未知的，所以我們真的還不知道能夠期待什麼！」

(中時新聞網)