旺旺中時媒體集團在2016年創國內先河，與中華戰略暨兵棋研究協會，曾針對「蔡政府兩岸關係」、「南海仲裁爭議」、「川普就任後之美中台關係」、「中共十九大後之發展」、「中美強權大較量」、「兩岸 2019」、「運籌 2019」、「應變 2020」、「大變局 2020」、「2020 十月驚奇」，合辦 10 次兵棋推演，並透過平面、影音、網路平台傳播給包括兩岸在內的全球閱視聽大眾，歷次推演結果證諸後續發展，均深具先期參考價值。

如今，美國拜登總統宣誓就職，他在當選前就已承諾要回到國際秩序，將會大幅調整美國外交政策，自然也要調整與中國大陸之雙邊關係。因此，本集團今天(3日)將再邀集各界專家進行兵推，以「2021 中美重開機」為主題，預測2021年，美國與中國大陸會有怎樣的互動。

依照以往慣例，擔任議題與事件想定的「管制組」，將由中國時報戎撫天總主筆、中華戰略學會黃介正理事長，以及中華戰略學會研究員張競博士擔任。

而美國立場代表(藍組)，是由退役美軍軍官胡振東先生 (Tony Hu)、華府國際顧問公司研究員方恩格先生(Ross Feingold)，與前駐美武官淡志隆將軍來扮演。

設想中國大陸立場（紅組）的學者，則是 國立臺灣大學政治學系張登及教授、前任中華民國駐紐西蘭代表介文汲大使，與資深大陸政治軍情觀察家亓樂義先生來負責。

(中時新聞網)