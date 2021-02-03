「雞排妹」鄭家純近日在臉書自爆主持尾牙慘遭性騷擾，除了廠商老闆言語讓她感到不舒服，當天還有位男歌手同樣有性騷擾行為，隨後更向媒體淚訴性騷她的男歌手就是金曲台語歌王翁立友，令翁立友所屬唱片公司立刻發出聲明，反駁性騷指控，甚至喊告雞排妹，雙方各說各話如羅生門。對此，與翁立友相識超過20年的女星楊繡惠，對於翁立友捲入性騷擾疑雲相當震驚，直指從翁立友入行到現在，從未聽過他會去猥褻人家。

雞排妹主持尾牙慘遭性騷擾風波越鬧越大，甚至向媒體點名當日性騷她的男歌手就是翁立友，指對方用左手滑過她的臀部，還對她說出「一定要為妳開公司」，事後她才恍然大悟原來這句話的用意，是之後才能在尾牙場上繼續吃她豆腐。

金曲台語歌王翁立友捲入性騷疑雲。(取自翁立友臉書)

翁立友被雞排妹點名淚控性騷擾，讓相識超過20年的好友楊繡惠超震驚。據三立新聞報導，楊繡惠稱從翁立友入行到現在當歌王，從沒聽說翁立友會去猥褻人家、對人家沒禮貌，甚至吃人豆腐。

楊繡惠更大爆翁立友私底下害羞與靦腆一面，回憶有次兩人同台演出，她為了節目效果想去抱翁立友，翁立友的反應則是害羞又彆扭，還對她說：「我不好意思對姐姐造次。」雖然楊繡惠已經表明是表演，沒有關係，但翁立友仍是「不好意思」連發，也讓楊繡惠不敢相信如此老實的翁立友會捲入性騷疑雲。

(中時新聞網)