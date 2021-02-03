農曆新年已慢慢接近，不過在迎新年之前，在農曆12月24日這天，要先做好「送神」儀式。據了解，送神這一天將決定了明年一整年的運勢、事業和財利。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授向《中時新聞網》分享送神的訣竅與清囤禁忌，他特別點出，在「子時」送神最有誠意！好好送神，才能替來年招來更多好運。

●送神的緣由

楊登嵙指出，玉皇大帝掌管三界天眾神佛生靈，而祂的弟弟「灶王爺」則是掌管人間煙火，而眾神佛掌管職司各有不同職權，當凡人焚香送神回天庭時，當然是由灶王爺帶領回天庭，眾神佛一一稟告玉皇大帝，這一年來考察凡間的是非。

所以當一切「送神」儀式做得盡善盡美時，神佛就會在玉皇大帝前美言說好話，得到玉皇大帝的賜福，肯定決定明年一整年的好運。所以「送神」又稱「清囤」或「清屯」，一般指的是送「灶神」；灶神又稱「司命真君」、「灶君」、「灶王爺」、「護宅天尊」。

一般人常會準備一些甜膩的食物來祭拜灶神，就是希望灶神能多言善事，少說壞處。傳統中此日祭拜灶神之後都會將湯圓粘於灶上，以祈灶神美言，以前鄉下還會在門上或水缸、倉庫等處粘上湯圓。

「送神」愈早愈好；「接神」愈晚愈好。楊登嵙表示，農曆十二月廿四日〈國曆110年2月5日〉為「送神」，因此，一大清早上香「送神」，並焚燒甲馬、壽金，以便諸神乘煙火早刻上天。習俗上，諸神神位平日不便輕易移動及清潔，因此在送神之後，趁著諸神昇天述職不在的期間，家家戶戶舉行大掃除，象徵掃除家中一切晦氣之意。但當年家中有喪者，不舉行送神。

●送神的訣竅

送神為來年招好運有訣竅！楊登嵙指出，利用「子時」送灶神，最早放灶王爺年假，最有誠意！「子時」是從晚上23點至第二天凌晨1點，所以今年國曆110年2月4日晚上23點開始就是農曆十二月廿四日「送神」時機，搶先在晚上23點子時一到就放灶神年假，以恭敬的心感謝灶王爺一整年的保庇，保祐來年福祿壽財喜五福臨門。

送神紙錢除了要有壽金外，一定要準備「甲馬」。甲馬為祭祀神明時所用的金紙，且專門用在「送神」和「迎神」時，甲馬上印有神明的神馬座騎，以及在神明一旁的護法兵將們專用的頭盔、盔甲、盾牌等兵器。

甲馬為祭祀神明時所用的金紙，且專門用在「送神」和「迎神」時。（楊登嵙 提供）

【送神供品】

準備冬瓜糖、麥芽糖、各種糖果，湯圓三碗或素果，壽金、刈金、送神甲馬。

【送神口訣】

今日是12月24日送神日子，弟子（信女）○○○誠心誠意準備一些供品及天金、壽金、甲馬，送家中眾神佛儘早到天庭坐好位，為弟子（信女）闔家說好話，來年福祿壽財喜五福臨門，繼續保佑我們全家平安順利。

●「清囤」的禁忌及開運法

一、「清囤」順序：

送神完緊接著再到神位前燒香秉告神明及祖先，即將進行「清囤」，也就是依序清理家中1.神像，2.神明香爐，3.祖先牌位，4.祖先香爐，5.神明桌。

二、神像清理方法：

神像先用乾淨的毛刷小心清理，神像盡量用乾布擦拭，仍不乾淨才用濕布擦拭，不可用水洗，怕臉會花掉或龜裂。

三、香爐清理禁忌：

香爐盡可能不要拿下來清理，準備全新或神明專用的湯匙與過濾網，香爐在原位置，將香灰用湯匙舀起到濾網，過濾雜物與硬塊，再把過濾好的香灰放回香爐內八分滿，千萬不可以「倒爐」！倒爐就是拿起香爐，將香灰傾倒出來，此舉會把福氣及好運倒掉。最後，將香灰抹平，象徵平安圓滿。注意香灰不可壓實，宜鬆軟，古人說：插香鬆，賺錢才會輕鬆！

四、擲爻問吉：

全部清理完畢後，先擲爻問神佛這樣坐是否舒適？若非「聖杯」，則要調整神像或神明爐，直到聖杯。接著擲爻問祖先這樣坐是否舒適？若非「聖杯」，則要調整祖先牌位或祖先爐，直到聖杯，這樣整個過程才算圓滿完成。

(中時新聞網)