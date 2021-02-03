有台灣第一刀馬旦之稱的資深藝人夏光莉在高點綜合台《震震有詞》中，娓娓道來她與藍文青從相識到交往，28年的感情在藍文青不斷說謊、賭博、外遇之後劃下句點，夏光莉曾借2900萬給藍文青，兩人分手後對簿公堂。回想兩人的感情，夏光莉說：「我真是愚蠢至極，他是我人生中遇過，說謊眼睛連眨都不眨一下的大騙子。」

夏光莉在事業如日當中時認識了演員藍文青，夏光莉說當年藍文青追求時非常殷勤，送小狗、大膽到直接進夏家跟夏爸爸聊天。如此熱烈的攻勢，即使演藝圈許多好友明示、暗示藍文青品行不佳，甚至在兩人戀情報導曝光後，朋友們都說他好賭、好色、有暴力傾向，但夏光莉接觸到的藍文青沒有這些行為，加上藍文青似乎痛改前非要改掉賭博惡習，因此慢慢被他打動。

謝震武律師與夏光莉開心同框。（和展影視提供）

在夏光莉當紅之際本來要前往大陸發展，但心繫父親加上藍文青勸她不要再走演藝圈了，夏光莉毅然決然息影與藍文青開設藍寶寶麻辣火鍋店，起初火鍋店生意門庭若市，隨著藍文青愛賭博而慢慢生意下滑，藍文青與朋友合作成立建設公司，夏光莉說：「我還幫他們介紹土地讓公司竟賺上億元現金，但之後他開始上酒店、外遇，有了小三、小四，對方還為了他生孩子。」

夏光莉後悔當初沒有聽父親的話執意跟藍文青在一起，兩人分開後夏光莉欲向藍文青討回交往期間借給藍文青的2900萬，期間對方有先還了一千萬及之後的17萬美金，還拿原本送給夏的房子抵押設定信託，但之後發生外遇很難討回欠款，因此兩人對簿公堂，夏光莉說：「當初以兩人的關係就像夫妻一樣，根本不會寫欠條，但現在卻成為打官司的障礙。」藍文青甚至跟法官說，夏光莉息影後都是靠他讓夏光莉衣食無缺三十年。對於兩人的債務官司，律師陳君瑋表示：「借錢給他人若沒簽借據，能夠以簡訊、銀行的匯款紀錄證明兩人曾有借貸關係，當作依據。」

聽完夏光莉與藍文青的故事，主持人謝震武律師問夏：「你們曾經為了事業共同打拚，過程中有深愛過這個人嗎？」夏光莉深深嘆了一口氣說：「我現在也搞不清楚，以前覺得他很在乎我，但他就是劣根性還在，他愛賭博還影響到開店，好言相勸到嚴厲指責都沒用。」揮別與藍文青的感情，夏光莉說：「雖然付出了28年感情遭到背叛，仍對未來充滿樂觀與憧憬。」

(中時 )