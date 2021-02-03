參選紐約市長的台裔企業家楊安澤今天公布確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），症狀輕微，隔離期間將繼續透過線上活動爭取選民支持。

民主黨籍的楊安澤1月投入紐約市長選戰，隨即傳出幕僚感染2019冠狀病毒疾病。楊安澤為求慎重曾居家隔離多天，之後繼續外出跑行程，赴曼哈頓華埠等地拉票，如今成為競選期間染疫的重量級選將。

楊安澤在社群媒體推特（Twitter）發文，上週末病毒檢測呈陰性，之後快篩卻呈陽性反應。他染疫後症狀輕微，精神還不錯，在能外出參加競選活動前，他會持續隔離並遵守防疫規定。

楊安澤提到，妻子盧艾玲將他「隔離且照顧得很好」。

根據競選團隊聲明，楊安澤隔離期間將繼續透過線上活動爭取選民支持。他在聲明中說：「我期待在適當時機再度出門投入競選活動，為我們城市的未來打造積極願景。」

楊安澤2019年投入民主黨總統初選，以每月發放1000美元（約新台幣2萬8000元）的全民基本收入（UBI ）政見獲得廣泛關注。他於2020年2月宣布退選，但競選期間宅味十足的造勢風格讓他持續保有高知名度與年輕族群力挺。

楊安澤1月14日正式宣布參選紐約市長，承諾當選後將向全市最貧窮的50萬人提供基本收入，從每年平均發放2000美元起步，將紐約打造成一座抗疫同時反貧窮的城市。

投入紐約市長選戰的民主黨選將眾多，起步較晚的楊安澤半個多月來積極跑行程，多次造訪小型商家、搭地鐵與民眾互動，積極為6月22日投票的黨內初選暖身。

楊安澤跑行程多數時間戴口罩，但為保險起見，他說競選團隊將通知這段期間曾與他密切接觸的人士自己確診感染2019冠狀病毒疾病。（編輯：陳政一）1100203

(中央社)