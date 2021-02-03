美國國防部副部長提名人希克斯今天表示，美方明確表明對台承諾，太平洋威懾倡議給予美國建立區域威嚇力的機會，美方也應與台灣緊密合作，確保台灣維持自我防衛。

希克斯（Kathleen Hicks）今天出席聯邦參議院軍事委員會提名聽證會。她若能獲得參議院同意，將成為美國首位女性國防部副部長。

共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）質問希克斯，對於捍衛台灣，美國一向採取模糊立場，但中國正侵犯台灣領空，美國卻未有作為阻止中國，美國應當如何讓中國了解美方嚴肅面對捍衛台灣。

希克斯回應指出，首先必須清楚表明美方對台灣的承諾，美國總統拜登（Joe Biden）已經表明，且美國國會也有40年的跨黨派堅定支持。美方會實現台灣關係法要求與六項保證，並依循美中三公報。

在行動方面，希克斯表示，一是美國本身的威嚇能力。參眾兩院甫通過的國防授權法（NDAA）中提出的「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative），給予美國建立威嚇力的機會；在台灣方面，美國需要與台灣緊密合作，確保台灣能夠維持自我防衛。

共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）質詢時則表示，美國國務院近來表示美國對台灣的承諾堅若磐石。考量這一點，霍利詢問希克斯若中國知道美方將予以反擊，中國是否會對台灣造成「既成事實」（fait accompli），是否同意美國應維持足以阻止中國對台灣造成既成事實的能力，這也有助於強化美國威嚇力。對此，希克斯表示同意。

(中央社)