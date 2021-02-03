中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪1日敦促美方，停止干涉涉及中國主權與領土完整的議題。美國國務院今天反籲北京，停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣。

楊潔篪1日透過視訊參加美國非營利組織美中關係全國委員會（NCUSCR）活動，他敦促美方尊重中美三公報、恪守一中原則，停止干涉涉及中國主權與領土完整的香港、西藏、新疆事務。他形容這些議題攸關中國核心利益，是絕不能跨越的紅線。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天舉辦首場媒體簡報會，現場有媒體詢問他是否同意楊潔篪的發言，以及美方是否有與楊潔篪或其他中國高階外交官員進行溝通。

普萊斯說：「我們的回應就是呼籲北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並改與台灣民選領導階層進行有意義對話。」

普萊斯表示，美國與中國正處嚴肅競爭狀態，「戰略競爭」是美國看待美中關係的角度；美方知道中國正進行多項會傷害美國勞工的作為，也知道北京削弱美國科技優勢、威脅美國與盟國的關係及在國際組織內影響力，且其嚴重人權侵犯行徑足以震撼人類良知。

普萊斯強調，美方會對中國侵略、脅迫作為作出反制，也會致力維護自身軍力優勢、捍衛民主價值、投資尖端技術，並恢復與重要安全夥伴的關係。

不過，他指出，美方同時了解美中在部分議題上利益重疊，進行有限度合作符合雙方國家利益，例如氣候變遷議題，因此會兩者同時並行。

至於拜登（Joe Biden）政府是否已開始與中國就上述全球議題進行往來，普萊斯表示，這關乎美國整體外交政策順序。拜登當選後是從美國最緊密盟友接觸起，包含歐洲與印太區域盟友，上任後也是如此，國務卿布林肯（Antony Blinken）做法也一樣，這並非巧合。

普萊斯說，對美國來說，盟友與夥伴關係在面對各項挑戰上能行加乘作用。「所以第一步是要確認與這些夥伴步調一致，之後外界應能預期（美方）與中國在多個領域的往來。」

(中央社)