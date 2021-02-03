震撼彈！貝佐斯宣布將卸任亞馬遜CEO 賈西繼任 06:312021/02/03 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貝佐斯。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）今天丟出震撼彈，宣布將卸任執行長職務。 貝佐斯宣布，他將卸下執行長一職，離開他27年前創立的公司的領導權，轉任董事會主席。亞馬遜表示，貝佐斯將在今年第三季卸下執行長一職，亞馬遜網絡服務首席執行長安迪·賈西（Andy Jassy）將接任亞馬遜執行長。 這項公告震驚華爾街和整個商業界，但投資者似乎沒有被消息嚇到，公告發布後，亞馬遜的股價收漲1.11%，來到3380美元，沒有太大變化。 處理疫情失當惹民怨 巴西再爆示威要總統下台 烏克蘭制裁中企 中美科技戰 第三地開打 (中時新聞網) #亞馬遜 #執行長 #貝佐斯 #震撼彈 #賈西 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》樂觀看財報 日經再奔高 12:162021/02/02 財經 川普彈劾案在即 律師紛跳船 04:102021/02/01 國際大事 《日股》日企財報佳 日經再漲271點 15:062021/02/02 財經 罷瑤54場街講力拚公投罷免案 羅智強放話：用民意直球對決 21:342021/02/02 政治 企業保持距離...共和黨選舉募款恐縮水 04:102021/02/01 全球財經 《國際產業》微軟併ZeniMax 歐盟3月5日裁示 11:252021/02/02 財經 拍拖嗎？晶華攜手Paktor 扮月老助攻 18:412021/02/02 生活 《國際社會》向歐盟賠罪 阿斯利康追加900萬劑疫苗 11:422021/02/01 財經 2千年前木乃伊嘴含金舌頭 考古學家曝驚人用途：和冥王溝通 23:082021/02/02 搜奇 烏克蘭涉入中美科技戰？4家中企遭制裁 15:142021/02/01 財經 2年7.9億元 費城人留住桂格瑞斯 04:102021/02/01 運動天地 財經熱門新聞 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 財經 震撼彈！貝佐斯宣布將卸任亞馬遜CEO 賈西繼任 - 財經 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 - 財經 道瓊大漲475點 史詩級軋空大戰將落幕？GameStop暴跌逾60％ - 財經 獲利穩股本小 搭5G、車用電子順風車 1檢測大廠要爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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