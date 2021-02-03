亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）今天丟出震撼彈，宣布將卸任執行長職務。

貝佐斯宣布，他將卸下執行長一職，離開他27年前創立的公司的領導權，轉任董事會主席。亞馬遜表示，貝佐斯將在今年第三季卸下執行長一職，亞馬遜網絡服務首席執行長安迪·賈西（Andy Jassy）將接任亞馬遜執行長。

這項公告震驚華爾街和整個商業界，但投資者似乎沒有被消息嚇到，公告發布後，亞馬遜的股價收漲1.11%，來到3380美元，沒有太大變化。

(中時新聞網)