新一代偶像劇男神「小樂」吳思賢，出道多年形象清新，近日回歸睽違6年的樂壇，強力宣傳第2波主打虐心情歌《我給的》。本刊直擊，1月22日晚間，他和一對男女在家中聚會開趴時，該名男性友人竟在窗邊透過1個玻璃罐吞雲吐霧，身旁的小樂則一度探向窗外查看，隨即關窗。警方觀看該影像後表示，該玻璃罐應是用來吸食安非他命、俗稱「水車」的吸食器，對此，小樂經紀人直呼「不可能」！

躍升偶像劇男一的「小樂」吳思賢（30歲），近3年連拍了《姊的時代》、《愛的3.14159》和《網紅的瘋狂世界》等火紅戲劇，迅速圈粉；此外，他還開啟斜槓模式，除了砸重金投資手搖飲店升格當老闆，更視去年為「唱片年」，再戰睽違6年的樂壇，陸續推出單曲，目前正奮力宣傳第2波主打虐心情歌《我給的》，該首歌為金曲才子韋禮安及音樂人蔡尚文共同製作。

1月22日晚間10點38分，本刊從小樂住家窗戶拍到小樂的友人正在吸抽疑為吸毒用具的「水車」（左，紅框為示意圖），而從右邊影中人的衣角可以比對出，正是稍早從大安區回家的小樂（右）。（圖／本刊攝影組）

小樂從小成績一級棒，並考上台北市立建國中學。不過，熱愛表演的他卻透露，自己喜歡音樂、跳舞，其實想唸學風自由的國立師大附中，但因太愛跳舞，「不得不」選擇設有熱舞社的建國中學，後來還當上熱舞社社長。

17歲時他就以「建中熱舞社社長」的身分，上過當時火紅綜藝節目《鑽石夜總會》，後來成為綜藝節目《模范棒棒堂》第7代成員，大學則進入台藝大戲劇系，2010年加入陳建州的娛樂公司正式出道。2015年的戲劇初作《料理高校生》，也讓他入圍金鐘獎最佳新人獎，至今戲約不斷。

他的緋聞多為「姊弟戀」，最為外界熟知的是，他曾公開表態對大自己2歲的邵雨薇很有好感，之後2人就被拍到相約吃飯、打情罵俏，不過，邵雨薇去年已經認愛吳慷仁。此外，小樂也與年長他5歲的鍾瑶傳過曖昧，更曾被爆和前經紀人「玉玲」低調交往，但未獲證實。

1月22日晚間10點45分，本刊拍到小樂忽然從住家窗戶探出頭，謹慎的左右察看後將窗戶關起來，裝扮與早先在大安區被本刊跟拍時（右紅框）一模一樣。（圖／本刊攝影組）

此外，小樂也堪稱「反毒大使」，本刊調查，2017年間，國際獅子會為了宣導高中生遠離毒品與菸害，舉辦一場「拒菸、反毒、遠愛滋關懷青少年公益演唱會」，小樂熱心響應擔任主演嘉賓。

1月5日是小樂的生日，然而，正式邁入「三十而立」的他，事業順風順水的背後，竟因「揪友回家開嗨趴」，恐有一場風暴將成形，但身為偶像級的公眾人物，一舉一動都會受到仿效、談論，必定得面對公評。

對於友人在小樂住家「吸水車」等情事，小樂經紀人小穎直呼「不可能」，得知本刊拍到清楚畫面，她表示將向小樂、公司查證再回覆，隔日，小樂經紀人透過律師表示，小樂本人並無從事任何違法行為，同時附上2月2日當天的驗尿報告以證清白。

小樂是娛樂圈少見的「學霸」藝人，自稱當時因愛跳舞才「不得不」讀建中，沒想到現卻疑似捲入染毒事件。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)