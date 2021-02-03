藝人「小樂」吳思賢因戲約不斷，儼然已成偶像劇新男神，本刊直擊，1月22日晚間他和一對男女在自家聚會，男性友人拿著1個玻璃罐「吞吐煙霧」，小樂則在旁作陪。新北市警板橋分局偵查隊長曾柏仲觀看該影像後表示，該玻璃罐是用來吸食安非他命、俗稱「水車」的毒品吸食器。此外，北市警方9年前破獲1處賭場時，小樂也和藝人陳凱倫之子、綽號「銳寶貝」的好友陳銳一同在場而惹議，這次是否再遭「麻吉」拖累？恐得他本人出面說清楚。

針對男性友人手中的玻璃罐，曾柏仲強調，就影像來看，應是透過俗稱「水車」、專門用來吸食安非他命的吸食器，「將安非他命放入玻璃罐加熱至氣態後，就能減輕味道及毒性，最後再由口鼻吸入。」

警方在看過本刊提供的影片後，認定站在小樂家窗邊的人，手裡拿著正是被稱為「水車」（紅框為示意圖）的毒品吸食器。（圖／本刊攝影組）

事實上，這不是小樂第1次登上社會新聞而惹議，2012年4月間，台北市警局松山分局在八德路4段破獲一處德州撲克職業賭場時，發現資深藝人陳凱倫的兒子陳銳和小樂都在現場，一併帶回警局製作筆錄。

檢警後來查出陳銳涉嫌經營簽賭網站，並找人黑吃黑搶賭金，最高法院判決2年徒刑定讞；服刑出獄後，陳銳脫胎換骨走向正途，自創眼鏡品牌當起CEO。

當年，小樂是藝人「黑人」陳建州所開公司「傳奇星娛樂」的旗下歌手，他透過經紀人澄清，他是第一次去該處，並不知道那裡是賭場，雖然認識陳銳但不熟。不過，本刊調查，小樂與陳銳是從小玩到大的好朋友，2019年間，小樂豪砸5百萬元投資的手搖飲品牌「COFFEE.TEA.OR」，就是和陳銳一起開設。

小樂於2015年參演「料理高校生」，當時雖非男一，但表現極為突出，成為觀眾熱議焦點，也就此打開戲劇路。（圖／報系資料照）

小樂後來受訪時談起這段黑歷史時曾表示，「那次後，我不再去聲色場所，公司還願意給我機會，我就要好好做，如果沒發生那件事，我沒有今天。」他還透露，陳建州當時只對他說：「再犯！你就不要踏進我公司一步。」就不再責備，反而以自身經驗鼓勵：「我曾襲警被判保護管束，今年當選警察大使，就是用時間證明我變好了。」希望他更加努力，用正面能量成為好的教材，當個真正的偶像。

對於友人在小樂住家「吸水車」等情事，小樂經紀人小穎直呼「不可能」，得知本刊拍到清楚畫面，她表示將向小樂、公司查證再回覆，隔日，小樂經紀人透過律師表示，小樂本人並無從事任何違法行為，同時附上2月2日當天的驗尿報告以證清白。

警方表示，染毒者常愛使用俗稱「水車」的器具，來施用各類毒品。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)