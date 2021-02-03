偶像劇男神「小樂」吳思賢被本刊直擊帶友人回家，友人拿著玻璃罐在他家窗邊吞雲吐霧，警方看過影像後，認定其在吸食毒品，但小樂本人是否也參與？則仍待釐清。但回顧藝人涉毒黑歷史，每次總震撼社會，從近期的謝和弦、胡睿兒，到更早的大炳、蕭淑慎等，每個人除讓粉絲心碎，自己演藝事業也都大受打擊，其中大炳的遭遇最讓人唏噓，除了4度遭逮外，最後因病在北京過世，享年僅37歲。

2019年底，警方接獲歌手謝和弦妻子檢舉，前往其住家，當場查獲謝和弦持有大麻。警訊時，謝和弦坦承有吸食，檢驗結果亦呈陽性反應，最後以3萬元交保，該案仍審理中。

北市士林警分局則是於2016年9月接獲檢舉，在一處民宅發現胡睿兒等多位藝人吸食大麻。事後，胡睿兒在緩起訴期間又涉撿屍性侵案，最終被判2個月有期徒刑。

藝人大炳則是於2007年被警方發現在摩鐵內交易及吸食毒品後，信誓旦旦表示「不會再碰」，卻又多次吸毒遭逮，斷送演藝路，第4次被逮後隔年，即2012年間，他因急性肺炎引發多重器官衰竭，不幸在大陸北京市過世。

女星蕭淑慎則是自2006年起，3度被逮到吸食安非他命，重挫演藝事業，最後被判刑，至2012年才假釋出獄。去年她發現罹患十二指腸癌，正努力抗癌中。

對於友人在小樂住家「吸水車」等情事，小樂經紀人小穎直呼「不可能」，得知本刊拍到清楚畫面，她表示將向小樂、公司查證再回覆，隔日，小樂經紀人透過律師表示，小樂本人並無從事任何違法行為，同時附上2月2日當天的驗尿報告以證清白。

1月22日本刊從小樂住家窗戶拍到小樂友人正在吸抽疑為吸毒用具的「水車」（左，紅框為示意圖），而小樂（右）也在場，小樂到底是否找友人開毒趴？他本人是否染毒？答案只能待小樂主動向警方說明後才能得知。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)