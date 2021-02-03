本名吳思賢的藝人小樂（30歲）被本刊直擊，於1月22日深夜找了2位友人來家中聚會，其中1位黑衣男子還靠窗邊、拿著俗稱「水車」的毒品吸食器在吞雲吐霧，板橋分局偵查隊隊長曾伯仲在看過影片後直指，黑衣人就是在吸食二級毒品安非他命。而小樂為了自清未染毒，也於2月2日一口氣前往兩間民間檢驗所進行尿液檢驗，結果呈現陰性，表示他體內並未有甲基安非他命反應，且在尿檢之後，他也進一步進行毛髮化驗，至2日本刊截稿前還在等待結果報告。

根據小樂律師提供的檢驗證明，顯示小樂2月2日前往了位於信義區的「永春X光醫事檢驗所」，以及松山區的「民生醫事檢驗所」進行毒物檢測，且對於「甲基安非他命」的檢驗結果均為陰性，表示他體內並未有甲基安非他命。律師更透露，小樂為了證明自己絕對沒有碰毒，除了尿液檢測外，他也一併做了毛髮化驗，但結果報告尚未出爐。

小樂為求慎重，一口氣前往兩家檢驗所驗毒，結果均呈陰性。（圖／小樂律師提供）

本刊也向永春X光醫事檢驗所詢問，院方表示，他們是使用一般的「快篩試劑」來檢驗毒品，檢驗結果為何，得看施用者服用數量多寡，濃度低的話，也有可能驗不出來，此外，若曾前往三溫暖大量排汗，也可能影響結果而驗不出。

而本刊為求慎重，向刑事局化學股詢問，警方表示，不論是安非他命、甲基安非他命或任何該類毒品的衍生物，若以尿液方式採驗，只要大量喝水，這些毒物成分在人體內的殘留期間約2至4天。

只是，形象向來清新的小樂，雖然已自清和毒品劃清界線，但身為公眾人物，且曾替公益團體宣導過要學生「遠離毒品與菸害」，對於友人的行為實在不應該仍視而不見，反應挺身勸戒，甚至主動向警方舉報，才能善盡該負的社會責任。

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(中時新聞網)