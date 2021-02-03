德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）日前致函台灣政府，籲請「護國神山」台積電提高產量，以支應德國汽車晶片的需求。無獨有偶，美國副助理國務卿莫瑞（Matt Murray）二月五日將與我經濟部視訊，討論汽車晶片供應問題。

老實說，在多年被對岸政治打壓、遭到國際歧視下，台灣憑藉多年努力，竟能靠一己之力，創造出一個局面──供應尖端半導體晶片達全球半數以上，壓制了氣焰甚高的南韓三星集團，也讓廠商們必須仰賴台灣的「臉色」，令國人自豪雀躍不已。

巧合的是，全球正在搶奪新冠疫苗，或已陸續施打疫苗，台灣卻對疫苗取得宛如無頭蒼蠅般。於是，台灣經濟研究院建請政府「以晶片換疫苗」，用先進國家急需的車用晶片，換取台灣欠缺的疫苗，豈不是兩全其美？對此，將「防疫政治化」不遺餘力的衛福部長陳時中，立刻表示「樂觀其成」；但經濟部長王美花先是保守表示這是產業問題，不同問題不宜一起討論，後來可能感受到壓力，表示已對德國表達需求，希望德國協助取得疫苗。顯然，兩部會間看法並不相同。

若從台灣現況來看，台灣能否如願「以晶片換疫苗」，就是第一大問題。其次，即使真能換到疫苗，但中長期是否對台灣有利？只有在兩項問題的答案都是「肯定」時，才值得我們採取這個策略。

首先，試問對歐、美、日等國來說，是攸關性命的疫苗重要，還是晶片重要？ 目前疫苗遠不足全球所需，各國都施展全力爭取疫苗。那我們要拿晶片換疫苗，是要向誰換？是找各國疫苗廠，還是政府？原則上，廠商不會理我們，因為他們也是一個頭兩個大，連應付當前的「需索」都已無力。

那麼，可以找政府換嗎？德國請台灣增產車用晶片，可能僅是一種「呼籲」，是否增產還是台廠自行決定的商業行為。至於美國，如果經濟部請得動美國政府協調疫苗廠主管也坐上視訊桌，一起參加二月五日的會議，那便能姑且一試，否則就是「癩蛤蟆想吃天鵝肉」，美國不會認為我們有這個分量和它玩這個「賽局」。

貿易理論告訴我們，只有大國可藉由政策干預，壓迫其他經濟體吸收成本來增加福利。就晶片代工而言，台灣不是小型經濟體，乍看之下在國際間有「議價能力」，但對於其他大多數的商品，台灣都是小國，沒有議價能力；一旦在晶片上開了先例，各國未來援引此例對台灣展開「政治貿易」的議價時，台灣有能力應對嗎？

身為一個小型經濟體，能否從「政治貿易」上獲利，只要看看「口罩外交」的實質成果，再看看「萊豬換貿易協定」的教訓，答案就很清楚了。千萬別病急亂投醫，把「護國神山」搞成「負國神山」

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(中時新聞網)