在一月六日國會被攻入的前幾天，美軍如臨大敵，因為他們擔心伊朗的攻擊，中東將戰雲再起。這是由於去年一月三日，美方刺殺伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼，此人是軍方第二號人物，伊朗揚言討回，但美軍威脅說：「伊朗如報復，美軍將視為一種挑釁，會嚴厲還擊。」

美軍在阿富汗虐囚濫殺，涉違反戰爭罪和反人類罪，國際刑事法院（ＩＣＣ）立案調查。去年九月，再三阻擾調查的美國國務卿蓬佩奧宣布川普命令，禁止ＩＣＣ首席檢察官班蘇達和莫喬喬科兩人及其家人入境，並凍結他們在美國的資產。

二○一八年十二月一日，華為董事長任正非的女兒孟晚舟過境加拿大，美國要求加國逮捕未被任何國家通緝、起訴又沒前科的她。只因華為的５Ｇ發展超越美國，美方就唆使抓人，那些平日對人權、自由及民主趾高氣揚的西方國家莫不噤若寒蟬，雙標到令人作嘔，孟晚舟至今還擺盪在美加雙方的引渡案，有天理嗎？

但流氓有時也會踢到鐵板，去年七月二十二日，美國隨意指控，大陸在美的休斯頓總領事館涉及間諜，要求三天內閉館、館員驅逐出境。大陸立刻於七月二十七日關閉美國在成都的領事館並驅逐館員，雖然成都的大陸人很不捨，但大陸仍做了該做的事。大陸人雖不侵略別人，但遇攻擊就會反擊，他們不是塑膠，也要尊嚴。

美國說，大陸設集中營虐待新疆維吾爾族人，去年七月宣布制裁新疆共產黨書記陳全國等四人；更早之前，美國挺香港反送中，也制裁了林鄭月娥等十一名中港官員。美國總統拜登上任當天，大陸便宣布制裁二十八名川普政府官員，包括蓬佩奧、前後任國安顧問波頓和歐布萊恩，以及前駐聯合國大使克拉芙特等。

美國高官卸任後常回民間，大陸外交部說：「除這些人及家屬禁入陸港澳，與其關聯的企業、機構也不能再打交道及做生意。」所幸他們還可在台灣賣煤炭、軍火或豬肉。

去年初，蔡英文在中常會要全黨動員罷免韓國瑜，也在六月六日得逞；今年一月十六日，人民罷免了王浩宇，嚇得蔡英文下令全黨護陷入罷免危機的黃捷，更指責藍營亂報復。但台灣人被萊豬政客出賣，更不會連大陸都比不上，二月六日，要用選票捍衛自己的尊嚴。

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(中時新聞網)