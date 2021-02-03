阿水在前兩三期專欄就強調，台股這個盤最該注意的就是月線，三五二期專欄中提到，大盤跟月線的乖離正在拉大，短線拉回，波段操作的朋友緊盯著月線是上揚還是下彎就可以。

大盤在截稿前剛跌破月線兩天（二月一日震盪收紅為一五四一○．○九點）， 投資人最緊張的是，還能不能買股？短期是震盪？還是波段下修的開始？

投資要有正確觀念，一定要認清想操作的時間長度，再考慮要短線、波段， 還是長期投資，因為時間長度的不同， 對於同一檔股票甚至會有買或不買的巨大差別。

舉例來說，台股現在最熱門的股票應該就是台積電，如果真的看好台積電在未來五到十年的發展，那麼考慮的就不該是股價，而是整體市場中台積電占有的領先地位、競爭者、現在財報營收以及ＥＰＳ，去換算現行股價的本益比。

比如台積電，二○ 一四年到二○一七年間，本益比只有十四至二十間，二○二○年本益比更高，如今約三十一，股價也一路飆漲。如進一步考量同業的平均本益比為多少？以技術領先及市占率還有未來發展性，是否可用更高的本益比標準來看待？納入未來可預見的市場，這樣就不會陷入本益比的誤區當中

長期投資者應該在各均線定期購入股票，但在跌破年線時可評估是否暫停定期定額，以免股價長期回落年線以下，造成需要用錢的時候股價仍偏低。

在這前提下，台積電跌到月線反而是短線投資者撿便宜的時候，但若換成阿水這樣長期投資只選ETF股票的人，我考慮的反而是短線會不會過漲。另從籌碼面來看，原本連續賣超的外資是不是回來了，才是我考慮要不要進場的關鍵因素。

所以阿水建議，不要跟同事朋友爭論一檔股票該不該買，因為短中長線有不同要點該注意，投資之前先問自己是想趁機賺短線，還是長期投資，反而是最重要的事情。

上周三大法人在上市類股中，一共賣超一千二百七十八．五六億元，其中外資（不含外資自營商）賣超一千二百二十三．八億元，自營賣超一百一十三．五一億元，投信在上市類股則買超了五十八．七四億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。以現有的資料，外資賣超達千億元，短線下殺風險還是很高，此時短線衝進場撿便宜稍嫌不理智。讀者朋友可先暫時觀望，若月線被拉下彎，可以稍稍等待月線上揚的時候，再考慮進場。

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(中時新聞網)