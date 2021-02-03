創作才子韋禮安自爆與交往11年的前氣象主播黃靖涵分手後，一直聲稱單身；去年底在演唱會上被嘉賓魏如萱詢問感情狀態時，他也避而不談。但有讀者爆料，韋禮安早有新女友，本刊記者也於1月21日晚間，直擊他和一名長髮正妹約會，兩人在台北市大稻埕碼頭打得火熱，跳舞、擁吻樣樣來，看來韋禮安已完全走出情傷，迎向新戀情。

韋禮安和新歡長髮正妹相約信義區廣場，兩人就一碰面深情相擁，完全不顧旁人眼光。（圖／本刊攝影組）

韋禮安於一月二十一日晚間七點半結束工作後，走出位於台北市信義區的工作室，散步到附近的百貨商圈，看似與人有約的他，先在空橋上搜尋目標，發現獵物後，便像獵豹一般地發動攻勢，快步走向廣場上一名白衣長髮女子。兩人一見面，就在眾目睽睽之下深情相擁，接著白衣女突然盯著韋禮安，他便拉開口罩，秀出左臉三條長約兩公分、剛結痂的傷痕。

雖然韋禮安忙著回覆訊息，女友仍把握時間製造浪漫，從背後抱緊處理。（圖／本刊攝影組）

據本刊了解，韋禮安臉上會掛彩，是因一月二十日在新北市白沙灣進行拍攝工作時，不慎被從天而降的空拍機螺旋槳掃到，當下緊急送醫治療後，經醫生評估無大礙，他隨即回到現場繼續工作，非常敬業。從韋禮安隔天就能與女友會面看來，傷勢算是恢復得很不錯。

約會的前一天，韋禮安因工作被空拍機誤傷，臉上有3條清晰可見的傷疤。（圖／本刊攝影組）

韋禮安在信義區廣場熱情擁抱女友、秀出臉傷求「呼呼」後，隨即展現紳士風度，幫對方提購物袋，女方則順勢挽起他的手，兩人開始往路口前進，從他們親密的背影看來，完全是對熱戀中的情侶。果不其然，兩人在等待紅綠燈時，即使有口罩和一整包的物品阻隔，白衣女還是忍不住親了韋禮安一下，韋禮安則自然又迅速地回吻，小倆口在公眾場合接連曬恩愛，已快將本刊記者閃瞎。

移動到大稻埕碼頭後，小倆口突然開始轉圈跳舞，只差沒發出銀鈴般的笑聲。（圖／本刊攝影組）

到了晚上八點，韋禮安開車載女友到大稻埕碼頭，停妥車後他便貼心地幫女友開車門，兩人還一時興起跳起舞來，為今晚的浪漫約會展開序幕。連韋禮安去上廁所的空檔，白衣女仍不忘抓緊時間熱身，一見到韋禮安解放完畢，她隨即以熱舞迎接，看著女友如此可愛的動作，韋禮安立刻拿出手機拍攝，接著伸手將女友擁入懷中，送上輕輕一吻，盡顯雙魚座的浪漫。

回程路上，兩人繼續在大街放閃，互送熱吻。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)