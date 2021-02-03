創作才子韋禮安自爆與交往11年的前氣象主播黃靖涵分手後，一直聲稱單身；但本刊記者於1月21日晚間，直擊他和一名長髮正妹約會，兩人在台北市大稻埕碼頭打得火熱，跳舞、擁吻樣樣來，最後還一起回家，感情好得很。

去年韋禮安舉辦個唱，嘉賓魏如萱送上紅色四角內褲，預祝他金曲獎封王。（圖／IMC Live Global提供）

這對情侶檔沿著迪化街散步，途中韋禮安停下滑手機，似乎在查看重要訊息，一旁的女友則是從背後環抱住他，即便戴著口罩仍藏不住笑意，和男友專注而嚴肅的神情形成對比。白衣女接著將雙手在韋禮安的肚皮範圍游移，不停地撫摸，眼看對方不為所動，便繞到正面，將雙手貼上男友的胸膛，又是滑動又是拍打的，再度於大庭廣眾之下展現親密舉動。

情到濃時的兩人，在碼頭邊再度上演激情相吻。（圖／本刊攝影組）

八點四十分，韋禮安和女友轉往寧夏夜市，先後到知高飯、鴨肉羹等攤位用餐，戴著帽子和眼鏡的他，早將口罩拉至下巴處，完全不怕被人認出。這對情侶整晚幾乎都是臉貼臉，不停地磨鼻子、親嘴或牽手，恩愛到不行，兩人直到買了飲料後，才結束這趟夜市覓食的行程；有趣的是，整晚都是由女方買單，韋禮安只有負責吃，以及幫女友揹包包。吃飽喝足後，甜蜜蜜的小倆口開始往回程方向走去，一路上依然親個不停。

聲稱單身的韋禮安，去年陸續推出新專輯、新個唱，還交了新女友，一切都是新的開始。（圖／報系資料庫）

十點零六分，兩人漫步回到大稻埕碼頭，走到河景第一排的位置，找了高腳椅坐下後開始閒聊，韋禮安貼心地用手扶著女友的椅子，對方則放心地將頭靠在他的右肩，郎才女貌加上夜色迷人，畫面非常賞心悅目。兩人在河邊聊了二十分鐘後，女方終於主動用左手勾住韋禮安獻上熱吻，韋禮安立即以雙唇回應，約三分鐘後攻守交換，變成韋禮安主動親吻女友的臉龐。

這對濃情化不開的愛侶，就這樣環抱著對方走向停車場，半路上韋禮安一時興起，突然做出誇張的動作耍寶逗樂女友。到了十一點整，小倆口才一同驅車返回韋禮安的南港住家，直到深夜兩點，都不見有人外出。

2007年韋禮安在《快樂星期天》的「第一屆校園歌喉戰」中拿下總冠軍，正式進入演藝圈。（圖／翻攝自華視）

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(中時新聞網)