本刊記者於1月21日晚間，直擊韋禮安和一名長髮正妹約會，兩人在台北市大稻埕碼頭一帶約會，接吻擁抱等親熱動作不斷；據了解，韋禮安和新女友相識多年，兩人是「MÜST國際音樂創作營」的同期學生，這幾年維持著朋友關係，直到他和氣象主播黃靖涵分手後，才從朋友進展為情人。

而韋禮安和前女友黃靖涵，從大學時就開始交往，二〇一八年他和前東家福茂唱片爆出合約糾紛時，黃靖涵都陪他一起度過，兩人更一度論及婚嫁。但去年四月，韋禮安在新專輯聽歌會上，落淚自曝和交往十一年的黃靖涵已分手一段時間，「細節終究是兩個人關係，講多只有更多傷害，我們需要時間和空間。」不願說明原因。據了解，去年初黃靖涵要搬出韋禮安家時，已變成前男友的韋禮安還抽空幫忙打包，為分手情侶做了最佳示範。

黃靖涵2008年開始和韋禮安交往，曾任氣象主播的她，現已轉換工作跑道。（圖／翻攝自udn影音）

有意思的是，據悉韋禮安在與黃靖涵交往時，曾向友人自豪地表示，自己上街約會無需變裝，因為媒體一定認不出來。戴上黑框眼鏡的他，確實像超人變身前不容易被認出，但他低估自己的辨識度，本刊記者仍然看得出左臉掛著三條線的斯文男子就是他。

韋禮安在〈記得回來〉MV中，將螢幕初吻獻給女主角程予希。（圖／The Orchard提供）

去年底韋禮安推出為電視劇《戒指流浪記》譜曲的新歌〈請你嫁給我〉，曾透露：「別再讓戒指流浪！那顆命定的戒指，終究是屬於那個此刻陪在身邊的『對的人』，她也許正等著你對她說：『請你嫁給我！』」現在看來，完全是在對自己的女友喊話，讓人也期待兩人的戀情盡早修成正果。

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(中時新聞網)