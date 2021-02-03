【1】中嘉棄寰宇 改以華視遞補52台

中天新聞台因NCC不予換照，52台空頻近2個月，市場呼聲最高、一度被視為擠進52台差臨門一腳的寰宇新聞台，因動作太大，被NCC強勢封殺，移頻案「已讀未回」，讓系統業者中嘉轉向與華視合作，將以華視遞補52台。

【2】蕭敬騰寫主題曲哭腫眼

蕭敬騰（老蕭）為電影《跟你老婆去旅行》作曲、演唱主題曲〈不完美的我〉，深情動人，2日舉行MV發布會，男主角鳳小岳和張書豪站台送上老婆餅。老蕭受邀前先看片，「我哭很慘！看完眼睛都是腫的，哭3到4次」，推薦該片「我覺得非常好看，不然我不會寫（曲）啊」。

【3】台鐵瑞芳猴硐段 今雙向通車

台鐵瑞芳至猴硐段去年12月4日因連日大雨，造成大面積邊坡滑動，導致北部往東部路線中斷，台鐵緊急搶修後，僅恢復單線雙向通行，交通部長林佳龍2日上午再度前往視察後宣布，3日上午5時恢復雙向通車，提供民眾往返東部更方便的交通。

【4】特斯拉揪台廠備戰 和大開第一槍

蘋果槓上電動車霸主特斯拉，台廠電動車供應鏈積極備戰，汽車傳動大廠和大工業開出今年第一槍，宣布啟動嘉義第五、六廠的建廠規畫，預定2022年動工，以因應2023年後新增客戶需求，不只特斯拉，客戶已擴及至歐、陸及韓國大廠，將為台灣隊取得門票。

【5】改善3路段 蘇花安後年動工

蘇花改去年初全線通車，交通部公路總局正評估興建「蘇花安」，把未改善的東澳至南澳、和平至和中、大清水至崇德等3路段，總長約30公里另闢新線改善。蘇改處長邵厚潔2日指出，2023年完成綜合規畫及環評後施工，預計2030年完工。

(中時新聞網)