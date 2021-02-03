美媒報導，12港人案中國代理律師任全牛確定執照也遭撤銷，是因該案遭吊照的第2人。美國國務院今天對此表達深度關切，並敦促北京尊重人權與法治，立即恢復當事人執照。

自由亞洲電台報導，中國河南省司法廳2日發出通知，決定吊銷任全牛法律執照。吊銷理由是任全牛2018 年11月7日代理一宗「利用邪教組織破壞法律實施」案時，多次否定國家認定的邪教組織性質與行為，違反律師執業管理辦法的規定。

報導引述任全牛受訪表示，該案是一起涉及法輪功的案件。中國拿兩年前案件作為吊銷執照依據，是「莫須有」藉口，當局針對他的真正原因，是他在去年代理兩宗敏感案件，包含「12港人案」與因為報導2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而獲判4年的張展案。

12港人案另一名代理律師盧思位，上個月15日也被四川省司法廳以「多次在網路發表不當言論」為由吊銷律師執照。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天推文表示，中國因為盧思位、任全牛代理12港人案而試圖吊銷他們執照並騷擾他們，美方對此深感關切。

普萊斯強調，美方敦促北京尊重人權與法治，立即恢復當事人律師執照。

12港人案是指去年8月23日，12名港人從香港搭船擬偷渡前往台灣，但途中被深圳海警局人員截獲的事件。除了2名未成年者外，當中10名港人去年12月30日被中國判處7個月至3年不等。

時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當時曾發表聲明，嚴厲譴責中國法院判決，並批評北京僅是個「脆弱、畏懼自身人民的獨裁政府」，沒有資格宣稱自己是強國。

(中央社)