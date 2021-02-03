石木欽案持續延燒，除了有多位司法人員涉案外，外界傳言監院查辦時掌握一張「襯衫收受表」，內有現在政府高官者，甚至還有府院人士和駐外高層，現又傳出軍方高階將領也涉入其中，包括前國防部長湯曜明、陳肇敏等人，捲入上億標案。

前公懲會委員長石木欽爆與富商翁茂鍾不當往來，據《鏡週刊》報導，翁茂鍾筆記中有前國防部長湯曜明、陳肇敏及陸軍上將鄧祖琳、海軍上將顧崇廉、憲兵中將劉大鵬等，不僅密集餐敘，這些軍官也透過翁茂鍾介紹買股票、一起打高爾夫球，並收受訂製襯衫。

翁茂鍾的紡織廠「佳和集團」，多年來輕鬆拿下軍方標案，由怡華及怡晉2公司取得28項標案，包括軍服、防彈設備等28項，金額高達約2.4億元，湯曜明擔任參謀總長及國防部長的4年內，就得標23件。2004年湯曜明卸任國防部長後，僅得標5件，明顯減少，其中是否涉及貪汙舞弊，啟人疑竇，但仍有待檢調查明。

週刊指出，佳和集團買股名單自1998年開始記錄，每股55元，湯曜明及海軍上將顧崇廉，分別以他人名義各買進20張股票、匯入110萬元；陳肇敏自己買進10張，匯款55萬元；憲兵中將劉大鵬也以他人名義買了5張；政治作戰局長鄧祖琳則以妻子名義，買進10張，但成交價為每股82.5元。

(中時新聞網)