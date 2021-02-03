一名女大生淚訴，社團舉辦活動開會，因位子不夠，而微蹲在桌角作記錄，但疑因姿勢而不小心走光，位在右邊的學長看見後，竟當著所有人的面朝她喊，妳露奶了！當下所有人的目光都聚焦在她身上，讓她在會議結束後立刻躲到一旁痛哭，引起網友熱議。

一名女網友日前在Dcard上分享，大學社團舉辦活動，由於是兩個社團合辦、人比較多，所以開會時椅子不夠坐，原PO便微蹲在總召對面的位置、手肘靠在桌上作記錄，結果卻不小心走光，當時站在右手邊的學長看到竟當眾大喊，「欸！妳奶頭露出來了！」

女網友透露，由於開會的過程中很安靜、凝重，學長一吼讓整桌的人都轉頭看她，也讓她頓時羞愧感湧現，且因為害怕打擾會議進行，她只敢小動作的整理衣服、內衣。未料，那位學長還不罷休、變本加厲地鬧說，「欸妳露點欸」、「快喬啊！」

女網友在會議結束後，立刻躲到一旁哭。並解釋，當天她排練舞蹈後就直接去開會，所以內衣歪了、出現空杯，但當時她穿著一般的素色T-shirt，衣領並沒有很開，「我覺得（學長）要能看進去也是喬了一些角度，特別要注意才能看到奶吧？」

貼文引發熱議，「這算性騷擾了吧」、「太噁心了」、「社團活動最討厭這種刷存在的噁男」、「有夠噁心！光看文字敘述就快氣死」、「不是你的錯！不需要感到羞愧，錯的是沒禮貌低級當有趣的對方」、「好心疼你！那個人也太爛」、「是我的話，可能當下會賞他巴掌」、「噁台男老鼠屎，拉低台灣男生素質」。

原PO後來在留言處回應，她其實沒特別想到性騷擾，事發時腦中只有「幹嘛這麼大聲、大家都在看怎麼辦？」並充滿失望無助的情緒，因為當下沒有人幫她說話，氣氛相當尷尬，加上總召眼神瞪著她，似乎不爽她打擾會議進行，所以大家都不敢說什麼。並提醒大家，「這種人的噁心在日常非常明顯，請各位好好保護自己」。

原PO也說，那位學長常吃學妹豆腐，過去也曾跟她說過「欸妳蜜大腿欸，要不要穿真理褲我幫你拍照」，後來聽說他捲入了性騷擾事件，便轉學了。

(中時新聞網)