新冠病毒仍在威脅全世界，另一威猛的立百病毒可能大爆發，為全球帶來可怕的疫情災難。歐洲非營利組織指出，立百病毒致死率高達75%，目前無藥可醫，恐在全球造成大流行。對此，毒理專家招名威表示，立百病毒不只人傳人，食物也會傳染，在文獻中可以明確看出，台灣也在染疫的「匡列」高風險中。

招名威在個人臉書發文提到，立百病毒致死率介於40-75%之間，要比新冠病毒的2-3%高非常多。而且立百是副黏液病毒科，和冠狀病毒的正冠狀病毒亞科相差十萬八千里，無論基因或是長相都不一樣，還會人畜共通。不過在傳染途徑上，立百病毒同樣是以蝙幅作為媒介，感染後也會導致嚴重呼吸道疾病，但它還會造成神經性疾病。

招名威指出，立百病毒1997年首次出現在馬來西亞的一處養豬場，共有7名工人得病，一開始是出現類似輕微流行感冒的症狀，後來進一步確認，該病會造成不同程度的發燒、頭痛、身體痛以及神經症狀，神經症狀又包括了嘔吐、無定向感包括無定向感、困倦、意識混亂、容易驚嚇等症狀，與日本腦炎十分相似。

招名威解釋，立百病毒是直徑約125至250nm的類圓形的病毒，核蛋白衣(nucleocapsid)外面包著一層約10nm厚的封套(envelope)，封套上有排列整齊的血球凝集抗原與神經氨酸酶抗原突起，與神經細胞的神經氨酸酶高度專一結合，這也難怪核磁共振的圖會顯示確診個案會有腦部組織結塊的現象。

招名威說，立百病毒最棘手的是，它不只人傳人，食物也會傳染，尤其人口超過廿億的熱帶和亞熱帶地區，在文獻中，可以明確看出來，台灣也在染疫的「匡列」高風險中。

(中時新聞網)