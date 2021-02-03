今年春節連續假期於2月10日開始，由於受到疫情影響預計過年走春人潮將較往年少，但是航港局對於航行安全不打折扣，於春節連續假期前進行超前部署，執行淡水河及石門水庫載客小船安全檢查，邀集業者聯合施行各項應變演練，以完善載客小船業者於旅客落水時之救生及相關應變能力，提供民眾更安心、安全之旅運環境。

航港局北部航務中心分別於今年1月19日、20日、25日及2月2日在石門水庫、淡水渡船碼頭及大稻埕碼頭執行船舶檢查及3場應變演習，要求相關業者配合演練，局方特別感謝台北航運公司「台航7號」、石門水庫「諭姍號」及好樂好股份有限公司「花博3號」無償借用船舶實施演習，演習內容包括應變通報、人員落水救援、加強宣導乘客救生衣穿著及航行安全宣導。另外因應疫情關係，亦要求業者宣導搭船乘客須全程配戴口罩。

春節期間航港局亦每日派員現場督導，嚴格要求業者注重航行安全，不得超載旅客並依規定配戴口罩，以維護旅運安全。若遇不可抗力因素(如天候)致載客小船無法航行時，要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，以確保乘客安全及行的權利。

(工商 )