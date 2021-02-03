高齡百歲的英國二戰老兵摩爾去年在自家花園繞行100圈，致力幫醫護人員募款，被譽為「帶給全國希望的英雄」。他在確診2019冠狀病毒疾病後入院，今天不幸病逝，英國女王帶頭向他家人致意。

英國廣播公司（BBC）報導，摩爾（Tom Moore）因為需要呼吸方面的協助，在1月31日入住貝德福醫院（Bedford Hospital），今天病逝。

退役上尉摩爾的故事始於去年4月，當時全英國正經歷第一波封城，當時99歲的摩爾決定發起一個小挑戰，就是在他的100歲生日（4月30日）之前，在自家花園繞行100圈，目標是替英國保健署（NHS）募集1000英鎊（約新台幣3萬8000元）。

摩爾於是在步行器的幫助下，一步步完成挑戰，感動了全世界。他在首次接受電視訪問時曾說：「像我這樣的小人物，不可能造成什麼巨大改變。」不過，他錯了。

在全球疫情延燒期間，摩爾的挑戰是難得正面新聞。最終，善款大量湧進，摩爾募得超過3000萬英鎊（約新台幣11億5000萬元）。由於摩爾的善舉鼓舞了全英國上下，英國女王伊麗莎白二世去年7月為摩爾封爵。

摩爾也與英國歌手麥可波爾（Michael Ball）及NHS人員合作，翻唱經典歌曲「你永遠不會獨行」（You'll Never Walk Alone），為NHS醫護募款。這首歌登上英國單曲排行榜冠軍，摩爾因此成為史上最年長冠軍得主。

摩爾上尉逝世後，英國女王對摩爾的家人致上私人慰問。白金漢宮發言人表示，女王去年非常高興能和摩爾上尉及他的家人在溫莎城堡會面，她將懷念摩爾上尉對全英國及全世界帶來的鼓舞。

英國首相強生（Boris Johnson）表示，摩爾上尉是「英雄」的最佳詮釋，他在二戰黑暗時期為和平奮戰，而在英國戰後最黑暗的時刻，他站出來團結大家、鼓舞所有人，他是人類精神勝利的體現。

強生表示：「他不只是全國的精神象徵，同時也是全世界的希望燈塔。我們的心與他女兒及家人同在。」唐寧街10號的英國國旗降半旗向摩爾上尉致敬。

「每日郵報」報導，倫敦知名的比卡迪里廣場（Piccadilly Circus）巨大螢幕播放摩爾上尉的照片，表示「全國向您致敬」。

推特出現許多對摩爾上尉致敬的推文，甚至美國白宮也推文表示：「我們和英國與全世界，一同向以他的生命及行動鼓舞數以百萬人的摩爾上尉致敬。」

摩爾的女兒在推特發文表示：「我們悲痛宣布我們摯愛的父親，摩爾上尉已經過世。我們很感激在他生命的最後時刻，能夠陪伴在他的身邊。我們和他聊天、追憶童年，以及我們美好的母親，我們一起哭、一起笑。我父親最後一年的生命充滿意義，他恢復活力，並經歷了過去只能夢想的事。」

推文稱：「雖然時間短暫，但他存在許多人的心中。他是很棒的父親、祖父，他會永遠活在我們的心中。」

摩爾在上週確診。他的家人表示，由於摩爾先前罹患肺炎正在治療，因此無法接種疫苗。（編輯：高照芬）1100203

(中央社)