金管會公布最新裁罰案，指出台灣花旗銀行出現資料報送缺失，誤將客戶刷卡消費後申請的「消費分期」報送為「帳單分期」，且出錯時間長達10年、可能受影響客戶達18萬281人，對此依違反銀行法規定裁罰600萬元，並要求追究內控3防線相關主管責任。

銀行局副局長黃光熙表示，台灣花旗銀行未依金管會規定及聯徵中心的報送定義，誤將客戶在信用卡刷卡消費後申請的「消費分期」報送為「帳單分期」，自2010年12月起長達10年的報送相關資料均出錯，且經該行自行檢視後，還發現有其他類型的報送錯誤。

黃光熙說明，「消費分期」意指消費時採分期方式還款，由特約商店計算利息，部分店家會給予零利率優惠。「帳單分期」則是收到帳單後，將扣除最低應繳帳款的剩餘款項分期繳納，由銀行提供利息計算方式。

黃光熙表示，台灣花旗銀行誤將客戶的「消費分期」報送為「帳單分期」，不會影響持卡人在聯徵中心的綜合信用評分，花旗的2種分期適用利率均相同，故18萬客戶未被多收利息。唯一可能影響是其他銀行受理申請時，可能因此核予較高適用利率，但並非絕對通例。

黃光熙表示，此案是客戶發現聯徵中心紀錄的類別出現異常，向台灣花旗銀行反映後才發現上述資料報送疏失，明顯有未妥適建立相關內控機制、相關查核作業未落實執行狀況，故金管會依法裁罰600萬元，並要求強化3大監理措施。

金管會要求台灣花旗銀行，應對此檢討內部控制3道防線相關主管人員責任，強化法遵單位職責與功能，並加強控管相關作業流程、列入內稽及自行查核重點項目。針對此次報送錯誤可能造成的影響，應建立妥適客戶權益保障處理機制。

對此，台灣花旗聲明尊重主管機關決議，強調事發後已即時修正資料，目前客戶在聯徵中心的資料皆正確，信用資料完全不受影響。台灣花旗表示，保護客戶權益向來為首要目標，目前正積極通知相關客戶，主動提供優惠權益，並將持續精進改善措施、強化控管機制。

(時報資訊)