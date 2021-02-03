金管會公布行動裝置保險銷售狀況，截至去年底共有11家產險推出行動裝置保單，銷售件數179.1萬件、雖僅年增0.67％，但簽單保費達36.38億元、年增達57.96％。金管會表示，主要由於新款智慧型手機價格日益高昂，連帶使得行動裝置保單保費同步提高。

過去電信業者向消費者銷售新手機時會推薦保固方案，再由電信業者和產險業者投保手機維修責任險。金管會推動將此保固方案轉換為個人保險，並納入平板、筆電等產品更名為「行動裝置保險」，自2018年元旦起轉換接軌施行。

保險局統計，行動裝置保單2018年銷售107.79萬件、簽單保費6億2633億元，2019年銷售177.9萬件、年增達65％，簽單保費23億363萬元、年增近2.68倍。2020年銷售179.1萬件、僅年增0.67％，但簽單保費達36億3877萬元、年增達57.96％。

保險局副局長王麗惠分析，去年共有11家產險推出行動裝置保單，較前年增加3家。保單新增件數不多，可能是多數民眾不會年年換手機，但新款手機售價日益高昂，連帶拉高行動裝置保費所致。

若依簽單保費計算，據金管會統計，去年行動裝置保單前三大銷售業者依序為與遠傳合作的新安東京海上產險，與台灣大合作的富邦產險，以及與中華電、台灣之星及亞太電合作的美商安達產險。

(時報資訊)