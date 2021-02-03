中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席，為藍營投下震撼彈。國民黨台中黑派大老、市黨部副主委郭榮振表示，國民黨黨主席江啟臣不太可能又給趙選舉門票又與之競爭，故江眼前只有「給門票，放棄連任」、「不給門票，爭取連任」兩個選擇，兩者沒有孰對孰錯，端看江的個人政治評估。

郭榮振今日接受香港媒體《中評社》訪問直言，趙少康恢復黨籍百分之百就是為了黨主席之位，趙形象佳、無瑕疵、聲勢強、知名度高又有高雄市前市長韓國瑜背書，江啟臣要取勝實在太難，目前問題只卡在參選資格上，故如今擺在江眼前的只有「給門票，放棄連任」、「不給門票，爭取連任」兩個選擇；換言之，一旦江給趙門票就形同「禮讓」，若不給門票就是有意爭取連任，並會藉此排除其他有潛力的挑戰者。

郭榮振認為，趙少康的形勢大好，一旦他成功取得參選權，檯面上下各路潛在挑戰者都會自動退下來。何況趙自己也說得很清楚了，就是受到韓國瑜的勸諫才重返國民黨，故或可將此視為韓復出的布局策略。至於外界傳言，江啟臣也曾力邀趙回歸，郭榮振坦言，此事外人無從查證，且從趙本人的說法可見，趙回來最大的原因就是韓，除了韓外其他說法都有待商榷。

談到趙少康的參選權問題，郭榮振指出，根據《中國國民黨主席選舉辦法》規定，必須「曾任中央評議委員或中央委員」，現在的關鍵就是趙須先獲聘中評委或中央委員才行，因此趙的參選門票握在江啟臣的手裡。郭分析，江不太可能又給門票又競爭，因為趙實在太強，與其競選落敗自傷，不如提前禮讓展現風度；但江不給門票也說得過去，首先《黨主席補選作業細則》規定黨員須黨籍滿一年才有被選舉權，其次則是特權爭議，所以「卡趙」也沒什麼不可以，端看江的個人政治評估。

(中時新聞網)